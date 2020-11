„Sto dni solidarności”. Przedstawiamy wszystkie zapowiedzi rządu z 21 listopada

Na samym początku premier Morawiecki oświadczył, że najbliższy okres walki z epidemią nazywać będzie „Stoma dniami solidarności”. Po tym okresie spodziewa się, że w naszym kraju będzie już dostępna szczepionka na koronawirusa. Przedtem jednak od Polaków oczekuje wzmożonego wysiłku, mającego ograniczyć skalę kryzysu. – Apeluję już dziś, żeby to były spotkania w małym gronie, z rodziną, z którą mieszkamy. Bez przemieszczania się miedzy miastami – mówił.

Wznowiony handel

Zapowiadając zaostrzanie zasad przemieszczania się, premier zapowiadał jednocześnie częściowe odmrażanie gospodarki na okres przedświątecznych zakupów. – Zdecydowaliśmy, że od najbliższej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym – przekazał Mateusz Morawiecki.

Siłownie i gastronomia

Co najmniej do 27 grudnia zamknięte będą m.in. siłownie i branża gastronomiczna. Przed świętami nie otworzą się takżę kina i inne instytucje kultury.

Szkoły i ferie

– Byliśmy nakłaniani do otwarcia szkół. Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Podjęliśmy decyzję o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie, między 4 a 17 stycznia – przekazał premier.

Będą ograniczenia w podróżach zagranicznych

Podczas konferencji Mateusz Morawiecki radził, by w czasie ferii nie nastawiać się na wyjazdy ani w Polsce, ani za granicą. – Bo może się okazać, że po powrocie do kraju będzie potrzebna kwarantanna – tłumaczył. Apelował, żeby nie zamawiać żadnych wyjazdów w Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, ale też w Polsce.

Zasiłki opiekuńcze

– Wszelkie zasady dotyczące zasiłków będą takie same jak w marcu, kwietniu, maju itd. Rodzice je znają. Oczywiście także teraz, gdy dzieci nie chodzą do szkoły, rodzice pobierają zasiłek – przekazał premier.

Badania przesiewowe w trzech regionach

– Podkarpacie, Małopolska i Śląsk – w tych regionach będą prowadzone badania przesiewowe testami antygenowymi na koronawirusa – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dodatkowa niedziela handlowa?

– Możliwe, że niedziela 6 grudnia będzie niedzielą handlową – zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Na razie w mocy pozostaje zapis z ustawy o zakazie handlu, zgodnie z którym sklepy będą otwarte 13 i 20 grudnia.

Czytaj też:

Derejczyk: Koronawirus jest złączony z peselem. Seniorzy bezwzględnie powinni się szczepić