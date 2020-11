Premier Morawiecki: Złożyliśmy zamówienie na 16 mln dawek jednej ze szczepionek na COVID-19

Premier pytany był podczas sobotniej konferencji m.in. o to, kiedy Polska otrzyma pierwsze szczepionki i na jakie ilości może liczyć nasz kraj. – W zeszłym tygodniu spotkałem się z najwyższym kierownictwem firmy Astra Zeneca i Pfizer i zadeklarowaliśmy, że tak szybko, jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w UE przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce z tytułu wielkości populacji, wielkości liczby ludności liczbę szczepionek – powiedział Morawiecki.

Premier Morawiecki zapowiada 16 milionów dawek szczepionki

– W odniesieniu do jednej z tych szczepionek już to zamówienie złożyliśmy (...) – około 16 mln dawek, bo tyle przypadało z dostępnych dla całej UE dawek i maksymalnego poziomu, o jaki mogliśmy zawnioskować – dodał.

– Będziemy teraz nie tylko przygotowywać wszystkie zamówienia – robimy to natychmiast, jak to jest możliwe, w tym samym dniu – ale również codziennie zajmujemy się procesem dystrybucji szczepionki w momencie, jak ona się pojawi, i przeprowadzeniem procedur szczepienia tych ludzi, którzy oczywiście będą chcieli – zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił również, że zachęca wszystkich do zaszczepienia się, „bo to pomoże nam najszybciej zakończyć walkę z Covid-19”.

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

