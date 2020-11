Wigilijne spotkania tylko do 5 osób. Tak wynika z rządowego „etapu odpowiedzialności”

Ogłoszone w sobotę 21 listopada „Sto dni solidarnośći” to plan rządu na ograniczenie dalszych skutków epidemii koronawirusa w naszym kraju. Przedłużono niektóre obostrzenia, inne znosząc. Poinformowano też o spodziewanych ograniczeniach w przemieszczaniu się i odradzano planowanie urlopów w Austrii, Włoszech Szwajcarii, a także w samej Polsce. Premier oraz minister zdrowia apelowali też, by Polacy odpowiedzialnie podeszli do tegorocznych świąt.

Wigilie? Do 5 osób

W opublikowanych na gov.pl materiałach znaleźć możemy opis trwającego od 28 listopada do 27 grudnia „etapu odpowiedzialności”. Jest tam m.in. punkt pod tytułem „zgromadzenia i spotkania”. To w nim czytamy, że „w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają”.

