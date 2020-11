GIS o rozbieżnościach w liczbie zakażeń: To opóźnienia, nie błędy. Dane były wprowadzane ręcznie

– W dniu dzisiejszym rozbieżności w raportowaniu sięgają 22 tysięcy w skali całego kraju. Na poziomie Mazowsza jest to ok. 11 tysięcy. Rozbieżności wynikają głównie z pewnych opóźnień w raportowaniu oraz z ręcznego przygotowywania raportów – przyznał Krzysztof Saczka. P.o. szefa GIS stwierdził, że nie są to braki, czy błędy ludzkie, ale opóźnienia wynikające z metodologii raportowania danych.