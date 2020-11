Lipno. Izolatorium dla pacjentów z COVID-19... na cmentarzu

Jak precyzuje Polsat News, decyzją władz lokalnych do dyspozycji chorych na COVID-19 są budynki komunalne na cmentarzu. Władze miasta argumentują bowiem, że to najlepsze miejsce do zapewnienia chorym opieki. Polsat podaje, że rozważane były jeszcze budynki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zabudowania stadionu miejskiego.

Budynki cmentarne miały jednak „wygrać” z innymi lokalizacjami, ponieważ mają osobne wejścia i węzeł sanitarny, co oznacza, że spełniają wymogi, jakie postawiono przed izolatoriami. Wybór ten jednak przywodzi na myśl nieprzyjemne skojarzenia, ponieważ dochodzenie do zdrowia w otoczeniu cmentarza raczej nie działa pozytywnie na wyobraźnię.

Polsat News zapytał o sprawę burmistrza Lipna Pawła Banasika. Jak tłumaczy samorządowiec, miasto boryka się z problemami dotyczącymi lokali komunalnych. Jak precyzuje serwis, Lipno to niewielkie miasto, zamieszkiwane przez ok. 13 tys. osób. Od początku pandemii z izolatorium skorzystały z kolei jedynie dwie osoby. Jedna z nich – czytamy – zrezygnowała z pobytu w izolatorium po dwóch dniach, druga przebywała tam dwa tygodnie.

