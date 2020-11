Raport Ministerstwa Zdrowia: W szpitalach więcej zakażonych, ale nieco mniej zajętych respiratorów

Dzienny raport o koronawirusie z 24 listopada wskazuje na dalszy rozwój epidemii w Poslce. Wynika z niego, że do 22 405 wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych. Liczba respiratorów zajętych do leczenia pacjentów z COVID-19 to 2095.

Z najnowszego raportu z wtorku 24 listopada, opublikowanego przez resort zdrowia w poniedziałek o godzinie 10:00 wynika, że obecnie liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 22 405 (wzrost o 171 od poniedziałku) z dostępnych 38 345 (wzrost o 234). Liczba respiratorów, które są teraz używane to 2 095 z 3 010 dostępnych teraz dla pacjentów z koronawirusem. Dla porównania w poniedziałek 23 listopada używano 2 149 respiratorów, czyli o 54 więcej. twitter W kwarantannie przebywają obecnie 334 331 osoby (spadek od niedzieli o 28 628 osób), a nadzorem epidemiologicznym objętych jest 19 671 (spadek o 619 osób). Od marca, kiedy zaczęła się epidemia w Polsce, wyzdrowiało już 454 717 osób. Czytaj też:

Wyścig o skuteczną szczepionkę na COVID-19 jeszcze się nie skończył