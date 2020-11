„Podsycanie teorii spiskowych”. MZ ma nowy sposób raportowania o COVID-19, wytykane są jego wady

Powiatowe sanepidy przestają podawać dane epidemiczne, a MZ „scentralizowało” system raportowania o danych na temat koronawirusa. Czy to dobra decyzja? Pojawiają się głosy, że brakuje niektórych danych, a nowa strona MZ jest dosyć uboga. Zmiana sposobu raportowania to też ich zdaniem sposób na to, by ośmielić koronasceptyków i podsycać teorie spiskowe „o manipulowaniu liczbą zakażeń”.

Ministerstwo Zdrowia 24 listopada zmieniło sposób przedstawiania danych o pandemii koronawirusa. We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłaszał: „Dostępne również wizualizacje. Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich tygodni intensywnie pracowali nad tym serwisem!". Część tych zmian nie wszystkim przypadła do gustu. 19-letni Michał Rogalski, który „hobbystycznie" zbierał dane o pandemii i stało się o nim głośno, gdy znalazł rozbieżności w danych, skrytykował sposób, w jaki teraz informacje przedstawia resort zdrowia. Warto zaznaczyć, że to m.in. po alarmach Rogalskiego Ministerstwo Zdrowia wezwało do wyjaśnień GIS. Okazało się, że rozbieżności w liczbie raportowanych od początku pandemii przypadków zakażeń sięgnęły 22 tys. Właśnie 24 listopada MZ zaktualizowało te dane, dodając do całkowitej liczby zakażeń wspomniane 22 tys.

„Odnaleziono” 22 tys. zakażeń. Resort zdrowia koryguje dane o pandemii w Polsce Nowy sposób raportowania. Rogalski: Brakuje danych historycznych Michał Rogalski opisywał na Twitterze, że opracowany przez niego arkusz – mimo zmian ze strony ministerstwa – pozostaje „jednym źródłem”, które daje możliwość poznania danych historycznych o pandemii koronawirusa w Polsce. Na nowej stronie Ministerstwa Zdrowia brakuje jakichkolwiek danych historycznych, tylko dane z jednego dnia. To chyba oznacza, że trzeba będzie je codziennie stamtąd spisywać. Nie wspominając już o braku możliwości analizy danych od początku epidemii – napisał Rogalski. Wskazywano również na brak danych, które wcześniej publikowały powiatowe sanepidy (PSSE). Dotychczas powiatowe sanepidy publikowały komunikaty o sytuacji epidemicznej, wyliczano liczbę zgonów, ozdrowieńców, nowych zakażeń, osób objętych kwarantanną. Od 24 listopada przestały to robić. Od tego dnia wyniki testu na koronawirusa z systemu EWP ma być przekazywany bezpośrednio na rządową stronę. twitter Temat PSSE podniósł na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, pisząc: Panie ministrze, to poszerzenie o powiaty, ale bardzo podstawowe, wręcz surowe dane, na dodatek wprowadzają w błąd bo tytuł w rubryce zgony „Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących” jest nieprawdziwy. Brak dokładniejszych danych, które były publikowane przez PSSE. Koronawirus w Polsce. „Resort mimowolnie podsyca teorie spiskowe” Środowa „Rzeczpospolita” rozmawiała o tych zmianach w raportowaniu z Jerzym Przystajką, aptekarzem z Opola, członka partii Razem. Przystajko zastanawiał się, dlaczego Ministerstwo Zdrowia już w marcu nie zdecydowało się na taki scentralizowany system raportowania. – Zmieniając co chwila rozporządzenia i polecenia w sprawie sprawozdawania liczby zakażeń, resort mimowolnie podsyca teorie spiskowe o manipulowaniu liczbą zakażeń i próbach niedopuszczenia do zamknięcia gospodarki – ocenił Przystajko w rozmowie z „Rz”.