Szpital na Stadionie Narodowym. Zmienią się kryteria przyjmowania pacjentów

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie opublikował we wtorek komunikat dotyczący aktualizacji zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych. Do komunikatu dołączono komentarz dyrektora Szpitala Narodowego. – Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących – podkreśla dr Zaczyński.

– W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej (co było brane pod uwagę, ale nie każdy szpital, który kieruje do nas pacjenta, dysponował całodobową obsadą radiologiczną). Z tego powodu część diagnostyki – np. komputerowe obrazowanie płuc – możemy wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym – wyjaśnia.

Szpital na Stadionie Narodowym. Będzie więcej pacjentów?

Jak wskazuje dr Zaczyński, kryterium odnośnie do stopnia zaawansowania zapalenia płuc jest zawsze sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym, a przyjęcie pacjenta zostało uzależnione od jego stanu klinicznego. – Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia – dodaje.

– Oznacza to, że w zależności od rozwoju pandemii możemy się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym – podkreśla.

Szpitale tymczasowe. Jakie zmiany wprowadzono?

Jak wyjaśniła Iwona Sołtys z CSK MSWiA, zmiana została wprowadzona 23 listopada. Poza stopniem zaawansowania zapalenia płuc dotyczy ona warunkowego przyjęcia pacjenta bez wyniku badania obrazowe klatki piersiowe na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego w wyjątkowych sytuacjach.

W publikacji CSK MSWiA czytamy, że nowe zasady przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych określają, że przyjmowani do nich będą chorzy wymagający hospitalizacji, którzy posiadają: dodatni wyniki PCR lub Ag rekomendowanego przez MZ i GIS, RTG lub TK z ostatnich 5 dni (przy czym dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego oraz uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego.

Z kolei kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego to ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego; niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa; aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy; stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami; zaawansowane zespoły otępienne; współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe; nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

Czytaj też:

Czy upada „ostatnia oaza”? W czerwcu ten kraj „zdusił” pandemię, druga fala to zmieniła