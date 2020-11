Edyta Górniak wraca do tematu koronawirusa. „Jesteśmy świadkami rozpadu naszego świata”

– Jeżeli 99 proc. ludzi na świecie jest zdrowych, to ja bym jednak poddała dyskusji to, czy faktycznie mamy do czynienia z pandemią. Nie ma oczywiście wątpliwości, że ludzie chorują. Chorują masowo, umierają masowo i tak jest w tym roku, i tak było wcześniej – powiedziała Edyta Górniak na antenie Polsat News. – Tylko, że w tym roku się bardziej temu przyglądamy – wskazała artystka.

W dalszej części programu Edyta Górniak mówiła o wpływie stresu na system odpornościowy. – Co się wydarzyło w tym roku? W tym roku ten stres został na naszych oczach pomnożony do maksimum i dlatego ludziom tak spadła odporność, i dlatego tak mocno chorują – stwierdziła. – Jesteśmy, proszę państwa, świadkami rozpadu naszego świata i trzeba dać ludziom trochę otuchy – kontynuowała wokalistka.

To zakładanie, ile osób umrze, te statystyki przewidywań, nagłaśnianie tego, powoduje, że ludzie mogą faktycznie tak mocno przyjąć to za prawdę... Bo my jesteśmy jako ludzie bardzo delikatnymi istotami... Proszę pamiętać, że bardzo dużo rzeczy można ludziom wmówić, można nimi manipulować. Szczególnie, kiedy jest ten moment osłabienia emocjonalnego, co się dokonało w tym roku – stwierdziła piosenkarka.

Szczepionka na koronawirusa. Edyta Górniak komentuje

Edyta Górniak w „Gościu Wydarzeń” powiedziała także, że gdy szczepionka na koronawirusa będzie dostępna, nie zamierza z niej skorzystać. – Ja nikogo nie namawiam do tego, żeby brał szczepionki, ani nikogo nie namawiam do tego, żeby ich nie brał – dodała.

