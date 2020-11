Koronawirus. Nagły spadek liczby nowych przypadków

Mamy 5 733 nowe przypadki koronawirusa w Polsce – poinformowało w poniedziałek 30 listopada Ministerstwo Zdrowia. To duży spadek liczby nowych zakażeń. Dla porównania – w niedzielę informowano o 11 483 wykrytych przypadkach. Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 990 811, a przypadków śmiertelnych – do 17 150.

To pierwsza tak niska liczba zakażeń od półtora miesiąca. 5300 nowych zakażeń odnotowano 10 października, 5068 – 13 października, później liczba nowych zakażeń zaczęła gwałtownie wzrastać, wielokrotnie przekraczając 20 tys. Koronawirus w Polsce. W poniedziałek ponad 5,7 tys. przypadków W ciągu ostatniej doby wykonano 25,1 tys. testów. Potwierdzone w poniedziałek 30 listopada 5 733 nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (659),

zachodniopomorskiego (599),

wielkopolskiego (532),

dolnośląskiego (445),

pomorskiego (441),

śląskiego (421),

łódzkiego (375),

warmińsko-mazurskiego (327),

kujawsko-pomorskiego (297),

lubelskiego (285),

małopolskiego (280),

lubuskiego (259),

podkarpackiego (201),

opolskiego (198),

świętokrzyskiego (192),

podlaskiego (118). 104 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Nie żyje ponad 100 osób Resort zdrowia poinformował, że z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, a z powodu COVID-19 oraz chorób współistniejących – 100 osób Raport z 30 listopada. Zajęte łóżka i respiratory Łączna liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła o 445. Obecnie hospitalizacji wymaga 21 504 pacjentów z koronawirusem. Baza dostępnych łózek została zwiększona do 39 224. Pod respiratorami leczonych jest 2 118 pacjentów. Od wczoraj liczba zajętych respiratorów wzrosła o 18. Łączna pula respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się z kolei o 7 urządzeń i wynosi obecnie 3 081. Oznacza to, że wolnych jest 956 urządzeń. Kwarantanną objętych jest 292 277 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 11 540. Od początku pandemii wyzdrowiało 577 514 osób.

