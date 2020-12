Najnowszy raport o koronawirusie w Polsce. Ile osób wyzdrowiało?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Z danych udostępnionych przez resort wynika, że obecnie zajętych jest 21 351 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wszystkich łóżek do dyspozycji takich pacjentów jest 39 732, co oznacza, że do wykorzystania pozostaje jeszcze 18 351. Z kolei 2032 z 3103 respiratorów są zajęte, co oznacza, że wolnych pozostaje 1071 sztuk tego sprzętu.

Liczba osób, które wyzdrowiały wzrosła do 597 589 w stosunku do 577 514 z poniedziałku 30 listopada. Oznacza to, że minionej doby przybyło 20 075 ozdrowieńców.

W komunikacie MZ czytamy również, że liczba osób objętych kwarantanną wynosi 262 959, a pozostających pod nadzorem epidemiologicznym 11 305.

Koronawirus w Polsce. Dane z 1 grudnia

W kolejnym raporcie MZ czytamy z kolei, że minionej doby odnotowano 9105 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej w województwie kujawsko-pomorskim (1214), najmniej w województwie lubuskim (187). Zmarło kolejnych 449 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 999 924 osoby, z czego 17 599 osób zmarło, a 597 589 wyzdrowiało.

