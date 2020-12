Koronawirus. Drugi dzień z rzędu liczba nowych przypadków niższa niż 10 tys.

To kolejny dzień kiedy liczba nowych przypadków jest niższa niż 10 tys. W poniedziałek odnotowano 5 733 przypadki. Wcześniej 5300 nowych zakażeń odnotowano 10 października, 5068 – 13 października, później liczba nowych zakażeń zaczęła gwałtownie wzrastać, wielokrotnie przekraczając 20 tys.

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek ponad 9,1 tys. przypadków

Potwierdzone we wtorek 9 105 nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw:

kujawsko-pomorskiego (1214),

śląskiego (1084),

wielkopolskiego (796),

mazowieckiego (765),

dolnośląskiego (717),

łódzkiego (615),

lubelskiego (547),

warmińsko-mazurskiego (534),

małopolskiego (486),

zachodniopomorskiego (461),

pomorskiego (443),

opolskiego (361),

podkarpackiego (346),

świętokrzyskiego (264),

podlaskiego (216),

lubuskiego (187).



69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nie żyje 449 osób

Resort zdrowia poinformował, że z powodu COVID-19 zmarło 68 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 381 osób.

Łącznie liczba zakażonych koronawirusem u których potwierdzono zakażenie wynosi już 999 924 z czego 17 599 zmarło.

Raport z 1 grudnia. Ile osób wyzdrowiało?

O godz. 10:00 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Z danych udostępnionych przez resort wynika, że obecnie zajętych jest 21 351 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wszystkich łóżek do dyspozycji takich pacjentów jest 39 732, co oznacza, że do wykorzystania pozostaje jeszcze 18 351. Z kolei 2032 z 3103 respiratorów są zajęte, co oznacza, że wolnych pozostaje 1071 sztuk tego sprzętu.

Liczba osób, które wyzdrowiały wzrosła do 597 589 w stosunku do 577 514 z poniedziałku 30 listopada. Oznacza to, że minionej doby przybyło 20 075 ozdrowieńców. W komunikacie MZ czytamy również, że liczba osób objętych kwarantanną wynosi 262 959, a pozostających pod nadzorem epidemiologicznym 11 305.

