NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 2 grudnia

08:16 W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 50 909 nowych zakażeń i 697 zgonów z powodu COVID-19 - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Jest to najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września - wskazano w komunikacie. 08:01 Pandemia radykalnie wpłynęła na firmową politykę podróży służbowych. Teraz ważne jest bezpieczeństwo, brak styczności z ludźmi i szybkość podróży, transport publiczny poszedł w odstawkę.



Pandemia wywróciła do góry nogami sposób podróżowania służbowo. W jaki sposób? 07:43 Minionej doby w USA wykryto 157 901 kolejnych zakażeń koronawirusem. W tym samym czasie z powodu COVID-19 zmarły 1172 osoby.



Mimo kolejnej fali epidemii szpitale miejskie, zdaniem władz sanitarnych, nie są przeciążone i mogą przyjąć większą liczbę pacjentów. Oddziały intensywnej terapii są wypełnione w około dwóch trzecich. Wszystkie szpitale mają trzymiesięczny zapas środków ochrony indywidualnej, a sprzęt, w tym respiratory, nie są w tej chwili problemem. 07:31 Tzw. klauzula dobrego samarytanina była potrzebna, ale jest dziurawym parasolem ochronnym. W praktyce jej realizacja będzie trudna do zastosowania – powiedziała PAP mec. Jolanta Budzowska, specjalista ds. prawa medycznego.



Nowe przepisy w tzw. ustawie covidowej zwolniły personel walczący z COVID-19 z odpowiedzialności karnej za nieumyślny i nierażący błąd medyczny podczas pracy. 07:15 twitter.com 07:01 Wirus SARS-CoV-2 najprawdopodobniej przedostaje się do mózgu poprzez włókna nerwowe w błonie śluzowej nosa – ustalił multidyscyplinarny zespół specjalistów z Niemiec. O badaniach informuje "Nature Neuroscience". 06:45 Dziewiąty dzień z rzędu w Turcji odnotowano rekordowy dzienny przyrost zgonów z powodu koronawirusa. We wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o 190 kolejnych przypadkach śmiertelnych.



Dzień wcześniej w Turcji zarejestrowano 188 nowe zgony, a w niedzielę informowano o 185 osobach, które zmarły na COVID-19. W sumie do tej pory stwierdzono 13 936 przypadków śmiertelnych. 06:24 Trzeci dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń koronawirusem we Francji nie przekroczył 10 tysięcy. We wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało o 8083 nowych przypadkach infekcji. W ciągu ostatniej doby zmarło 775 osób.



W poniedziałek resort informował o 4005 nowych zakażeniach, a dzień wcześniej było ich 9784. W sumie we Francji od początku pandemii koronawirusem zakażonych zostało 2 230 571 osób. 06:15 Czy grudzień przeniesie przełom w walce z pandemią koronawirusa? Cały świat spogląda na koncerny, które deklarują, że szczepionka pojawi się lada chwila.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na całym świecie wykryto już łącznie ponad 63 mln zakażeń koronawirusem, a liczba zmarłych pacjentów z COVID-19 przekroczyła 1,46 mln osób.

We wtorek 1 grudnia w Polsce wykryto 9105 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło także 449 kolejnych osób. Łączny bilans pandemii w naszym kraju to 999 924 zakażonych, z czego 17 599 zmarło, a 597 589 wyzdrowiało. 1 grudnia poinformowano również o zmianie w testowaniu pacjentów. Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, testy antygenowe można już przeprowadzać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

