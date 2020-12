Koronawirus. Polska 13. krajem na świecie, w którym potwierdzono milion zakażeń

W środę 2 grudnia Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane na temat pandemii w Polsce. Odnotowano – w ciągu doby – 13 855 nowych zakażeń koronawirusem. Tak duża, dobowa liczba zakażeń sprawiła, że w środę 2 grudnia przekroczyliśmy barierę miliona odnotowanych zakażeń od początku pandemii. Z szacunków resortu zdrowia wynika, że w Polsce potwierdzono od marca 2020 roku 1 013 747 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Polska 13. krajem na świecie z milionem zakażeń

Jak wynika z danych opublikowanych przez WHO, Polska jest 13. krajem na świecie, w którym potwierdzono milion zakażeń koronawirusem. Tuż nad nami, na 12. miejscu są Niemcy, gdzie potwierdzono do tej pory 1 067 473 przypadki. Warto jednak pamiętać, że populacja Niemiec to niecałe 84 mln, czyli jest ponad dwa razy większa od populacji Polski.

Najwięcej zakażeń koronawirusem potwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory zanotowano tam 13 234 551 przypadków. To jedyny kraj na świecie, w którym podawana liczba zakażeń przekroczyła 10 mln. Nieco mniej zakażeń potwierdzono w Indiach, bo ok. 9,5 mln. Niechlubne podium zamyka Brazylia, w której władze mówią o ok. 6,3 mln potwierdzonych zakażeń.

Na dalszych miejscach pod względem potwierdzonych przypadków koronawirusa są Rosja (2,3 mln), Francja (2,2 mln), Hiszpania (1,6 mln), Wielka Brytania (1,6 mln), Włochy (1,6 mln), Argentyna (1,4 mln), a dziesiątkę zamyka Kolumbia (1,3 mln).

Co szósty test na koronawirusa w Polsce był pozytywny

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że w Polsce wykonano łącznie 6 317 532 testy, badając w ten sposób 6 095 913 osób. To oznacza, że więcej niż co szósta przebadana osoba miała pozytywny wynik testu.

W porównaniu z Niemcami, w których wykonano pond 27 mln testów i średnio co 25 osoba okazała się zakażona, procent pozytywnych testów jest bardzo wysoki.

Wynika to z przyjętej przez Ministerstwo Zdrowia strategi testowania. Jednak taka strategia oznacza, że Polska w znacznym stopniu nie rejestruje osób, które przechodzą chorobę bezobjawowo. Z tego powodu rzeczywista liczba zakażeń z pewnością jest o wiele wyższa niż ta potwierdzona testami laboratoryjnymi

