Szczepienia na koronawiusa w Polsce. Co już wiemy?

W środę 2 grudnia odbyła się sesja Q&A na Facebooku z udziałem Mateusza Morawieckiego. Premier polskiego rządu odpowiedział m.in. na pytanie o to, w jaki sposób zostaną zorganizowane szczepienia na koronawirusa w Polsce. – Szczepienia będą przebiegały w bardzo prosty sposób. Najpierw rejestracja online, czyli internetowa, bądź, jeśli ktoś będzie chciał w sposób tradycyjny się zgłosić, to również będzie to oczywiście możliwe. Będziemy bardzo szeroko w różnych punktach w całej Polsce tworzyli miejsca szczepień – zapewnił i dodał, że w każdej gminie takie miejsca się pojawią.

Punkt drugi to zgłoszenie do punktu szczepień, sam moment pierwszego zaszczepienia to punkt trzeci i punkt czwarty – po 21 dniach powtórzenie szczepienia – wyliczał Morawiecki na zorganizowanej kilka godzin wcześniej konferencji prasowej.

Koronawirus w Polsce. Jak będą przebiegać szczepienia?

Mateusz Morawiecki poinformował także, że przed szczepieniem, będzie przeprowadzone „szybkie badanie, czy szczepionkę można podać”. – To badanie będzie takie, jakie zalecają czy nakazują producenci szczepionek – stwierdził premier. – Proces będzie zorganizowany według najlepszych praktyk międzynarodowych. Będzie zorganizowany tak, żeby w prosty sposób bez komplikacji, jak największa liczba osób mogła się zaszczepić – kontynuował.

Szczepionka przeciw COVID-19. Ile kosztuje? Czy będzie darmowa?

Premier przekazał, że w pierwszej kolejności szczepionki będą dostępne dla medyków, a następnie dla seniorów, którzy będą chcieli być zaszczepieni. – Na pewno szczepionka będzie dobrowolna. Na pewno jest nadzieją daną światu przez medyków, naukowców, lekarzy. Na pewno też będziemy zachęcać do tego ludzi, ale nikt nie będzie do tego przymuszany – zapewnił. Mateusz Morawiecki podkreślił, że szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

Szczepienia w Polsce – szczegóły. Kiedy konferencja?

Premier poinformował, że w najbliższy piątek zostaną przedstawione „zasady naboru punktów szczepień”. Mateusz Morawiecki przekazał także, że Polska złożyła zamówienia na 45 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19.

