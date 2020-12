Najnowsze dane o koronawirusie. Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych łóżek w szpitalach?

W piątek 4 grudnia o godz. 10:00 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że obecnie zajętych jest 20 135 łóżek szpitalnych przez pacjentów z COVID, a 1 961 osób wymaga podłączenia do respiratora. W porównaniu do danych z wczoraj jest to w obu przypadkach spadek o kolejno: 342 oraz 25.

Obecnie kwarantanną zostało objętych 262 548 osób (spadek o ponad 27 tys. w porównaniu z danymi z czwartku). Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało już 666 413 osób. W ciągu ostatniej doby do tej grupy zostały zaliczone kolejne 19 853 osoby.

Koronawirus w Polsce – dane z 4 grudnia

W piątek po godz. 10:30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 239 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 110 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 421 osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1 041 846 przypadki koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 19 359.

Koronawirus w Polsce. Co ze szczepionkami?

W piątek odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa KPRM Michała Dworczyka i doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana. Poznaliśmy na niej m.in. kryteria kwalifikowania podmiotów, które chcą prowadzić szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. W całej Polsce ma powstać około 8 tys. punków szczepień, mają one być dostępne w każdej gminie. Poza punktami stacjonarnymi, stworzone zostaną zespoły mobilne, które będą mogły podać szczepionkę w miejscach zamieszkania pacjentów.

