Ponad 13 tys. przypadków koronawirusa i kilkaset zgonów. Najnowszy raport MZ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 239 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą mieszkańców z województw:

mazowieckiego (1643),



wielkopolskiego (1380),



śląskiego (1355),



kujawsko-pomorskiego (1081),



zachodniopomorskiego (999),



warmińsko-mazurskiego (964),



łódzkiego (915),



dolnośląskiego (828),



pomorskiego (813),



lubelskiego (713),



małopolskiego (599),



lubuskiego (482),

opolskiego (449),



podlaskiego (373),



podkarpackiego (324),



świętokrzyskiego (252).

69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło 110 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 421 osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1 041 846 przypadki koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 19 359.

Koronawirus w Polsce. Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

W piątek 4 grudnia o godz. 10:00 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że obecnie zajętych jest 20 135 łóżek szpitalnych przez pacjentów z COVID, a 1 961 osób wymaga podłączenia do respiratora. W porównaniu do danych z wczoraj jest to w obu przypadkach spadek o kolejno: 342 oraz 25.

Obecnie kwarantanną zostało objętych 262 548 osób (spadek o ponad 27 tys. w porównaniu z danymi z czwartku). Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało już 666 413 osób. W ciągu ostatniej doby do tej grupy zostały zaliczone kolejne 19 853 osoby.

