Jaki zachorował, Biedroń zakpił i skasował wpis. „Efekt spotkania posłów w Brukseli?”

„Niestety od wielu dni w izolacji zmagam się z COVID-19. Osobom, które twierdzą, że COVID-19 nie istnieje, mówię, że nie chciałby się teraz ze mną zamienić” – napisał Patryk Jaki w mediach społecznościowych. W dalszej części krótkiego wpisu na Twitterze europoseł zaapelował o „poważne traktowanie obostrzeń i dbanie o własne rodziny”.

twitter

Jaki zachorował na COVID-19. Biedroń komentuje

Sytuację tę postanowił skomentować Robert Biedroń. „Czy to efekt ostatniego licznego spotkania konserwatywnych posłów w Brukseli?” – zapytał europoseł na Twitterze i – jak informuje portal tysol.pl – po kilku minutach usunął wpis. Dziennikarze wspomnianego źródła zdążyli zrobić screen, który opublikowali na stronie portalu.

Można przypuszczać, że Robert Biedroń nawiązywał do orgii, w której wziął udział węgierski polityk związany z partią Fidesz. We wtorek 1 grudnia József Szájer w specjalnym oświadczeniu przyznał, że to on był europosłem, którego belgijska policja nakryła podczas gejowskiej orgii w centrum Brukseli.

Czytaj też:

„Niezłe z pana ziółko”. Lech Wałęsa opublikował „zdjęcie” ze Snoop Doggiem