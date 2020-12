NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 5 grudnia

21:40 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął patronatem akcję oddawania osocza przez ozdrowieńców COVID-19, do której wezwał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – poinformowała w sobotnim komunikacie KEP. 21:16 Z drugą falą koronawirusa walczy także Portugalia. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano tam ponad 6 tys. nowych infekcji. Tamtejszy resort zdrowia sprecyzował, że do sobotniego popołudnia w całej Portugalii potwierdzono łącznie 318,6 tys. przypadków zakażenia. 20:42 Są już nowe dane z Włoch. Od piątku potwierdzono tam 21 052 nowe przypadki koronawirusa oraz 662 zgony z powodu COVID-19. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 59 514. Wyzdrowiało 896 tysięcy. Obecnie zakażonych jest co najmniej 754 tysiące osób. 20:09 Koronawirus w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby odnotowano tam 15 539 kolejnych zakażeń oraz 397 zgonów z powodu COVID-19. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 61 014. 19:51 Działający przy Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu start-up opracował system zdalnego zarządzania procesami technologicznymi. Pomysł pozwalający na ograniczenie kontaktu pracowników, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakażeń, jest już wdrażany w przemyśle – podaje PAP. 19:24 Tutaj cała, wspomniana wcześniej rozmowa z Pawłem Grzesiowskim:



Grzesiowski: Mamy sporo zakażeń, które wymykają się spod kontroli 18:53 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaapelowała do swoich członków, by składali oświadczenie, w przypadku, jeśli przepisy wyłączają ich z możliwości kierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii. 18:28 „To będzie Boże Narodzenie pod znakiem wyrzeczeń" – tak nadchodzące święta we Włoszech opisała minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Zapowiedziała w sobotę, że nad przestrzeganiem przepisów o walce z pandemią czuwać będzie 70 tysięcy policjantów. 17:46 Na świecie potwierdzono już 66 mln przypadków koronawirusa z czego najwięcej, bo ponad 14 mln, w Stanach Zjednoczonych. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły Indie (9,6 mln), Brazylia (6,5 mln), Rosja (2,4 mln) oraz Francja (2,3 mln). Polska jest obecnie 13. jeśli chodzi o kraje z największą liczbą zakażeń. 17:23 – Liczba zachorowań nie będzie szybko spadać, bo mamy sporo zakażeń, które wymykają się spod kontroli – powiedział PAP ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 Paweł Grzesiowski. – Najskuteczniejsze w tej sytuacji jest przeprowadzanie większej liczby testów, także u osób bezobjawowych – dodał. 16:41 Koronawirus w Czechach. Już od dwóch dni wzrasta liczba zakażeń, a w sobotę poinformowano o 4745 nowych przypadkach. To o 300 zakażeń więcej niż tydzień temu. Od początku epidemii w czeskich laboratoriach potwierdzono 542,4 tys. przypadków koronawirusa. 16:17 Baza wojskowa pod Rzymem w miejscowości Pratica di Mare będzie centralnym ośrodkiem magazynowania szczepionek przeciwko COVID-19 we Włoszech – ogłosił w sobotę nadzwyczajny komisarz rządu ds. kryzysu epidemiologicznego Domenico Arcuri. 15:58 Posłowie KO przygotowali projekt ustawy „My, solidarni", którego celem jest wsparcie dla pracowników służby zdrowia oraz innych służb zaangażowanych w walkę z COVID-19. Projekt zakłada powstanie specjalnej karty obejmującej m.in. zniżki w komunikacji miejskiej czy na wstęp do instytucji kultury – podaje PAP. 15:32 Na Podhalu rozpoczął się dzisiaj sezon narciarski, a od rana fani sportów zimowych przybywają na stoki. Zdaniem policji ośrodki są odpowiednio przygotowane, a narciarze stosują się do obostrzeń. 15:11 Kancelaria Premiera przypomina o Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów.





Na terenie Wielkopolski działa już ponad 50 punktów wymazowych, o czym poinformował Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Do końca października Fundusz wypłacił laboratoriom w regionie niemal 66,3 mln zł za przeprowadzone testy. 14:24 Ważna informacja dla ozdrowieńców:



Sądzę, że na bazie istniejącej już infrastruktury powinniśmy sobie poradzić ze szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem nie ma potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie "na wariata". 13:50 Zamieszanie z hotelarskim biznesem wiceministra. Mamy komentarz polityka KO, który także działa w tej branży.



premium.wprost.pl 13:32 Co z koloniami dla najmłodszych? MEN ma pomysł.



Co z koloniami dla najmłodszych? Ministerstwo edukacji ma pomysł 13:16 Na sali porodowej rodząca kobieta nie musi zakrywać nosa i ust. Noszenie maski w aktywnej fazie porodu może stanowić znaczne utrudnienie powodujące trudności w oddychaniu.

W wyjaśnieniach dla PAP Ministerstwo Zdrowia wskazało, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazują konieczność zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby ochrony zdrowia.



Resort zwraca uwagę, że obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich pacjentów, również rodzących, które zgłaszają się na izbę przyjęć szpitala lub korzystają ze szpitalnych ciągów komunikacyjnych.



Obowiązek ten nie dotyczy jednak – jak zaznacza resort – sali porodowej, bo dostęp do niej ma ograniczona grupa osób – rodząca i personel medyczny sprawujący nad nią opiekę. 13:00 12:40 Liczba przypadków COVID-19 spada w normalnym tempie - powiedział w sobotę PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Nie mamy 27 tys. nowych zakażeń, jak bywało niedawno, ale z tego okresu mamy jeszcze zgony - dodał. Zaznaczył, że zasady sanitarne "działają". 12:23 Szczepionka to nie jest tylko uodpornienie organizmu, to jest też warunek i gwarancja normalnego funkcjonowania gospodarki i życia społecznego. Zakładając, że wszyscy Polacy będą chcieli się zaszczepić, ta operacja potrwa minimum pół roku – mówił w wywiadzie dla "Faktu" minister zdrowia Adam Niedzielski. 12:05 Nowe testy antygenowe na koronawirusa mają zupełnie inną jakość, niż te z początku pandemii. A i tak tylko część z nich spełnia kryteria WHO - mówi PAP prof. Robert Flisiak. Dodaje, że wykonywanie testów antygenowych ma sens, kiedy występują objawy COVID-19. 11:39 Szczepienia przeciwko COVID-19 z wykorzystaniem rosyjskiej szczepionki Sputnik V rozpoczęły się w sobotę rano w Moskwie. Szczepienia są darmowe, ale nie ogólnodostępne - objęto nimi lekarzy, nauczycieli i pracowników miejskich służb socjalnych. 11:20 Chiny. Rok po wykryciu pierwszych na świecie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w chińskim mieście Wuhan, życie wróciło już praktycznie do normy. Czynne są szkoły, atrakcje turystyczne, sklepy i inne firmy, a bary i restauracje wypełniają się klientami. 11:00 W okresie świątecznym zamknięte będą wyciągi narciarskie we Francji, Niemczech i Włoszech, otwarte - w Szwajcarii i Austrii. Przeciwnicy otwierania wyciągów mówią o niebezpieczeństwie rozwoju pandemii, zwolennicy - o kosztach ekonomicznych ich dalszego zamknięcia. 10:40 Gdzie wykryto najwięcej zakażeń? Oto szczegóły:

Raport Ministerstwa Zdrowia z 5 grudnia. Ile osób zakaziło się koronawirusem? 10:30 Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący koronawirusa. Wynika z niego, że minionej doby koronawirusa wykryto u 12 430 osób. Zmarły również kolejne 502 osoby 10:12 Jak wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, 1906 osób przebywa obecnie pod respiratorami. Dzień wcześniej pod respiratorami przebywało 1961 pacjentów z COVID-19. Do dyspozycji pacjentów z koronawirusem pozostaje wciąż 1213 respiratorów.



19 895 – to z kolei liczba zajętych łóżek. Łączny bilans ozdrowieńców to 687 910.



09:45 Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w sobotę o 23 318 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na COVID-19 zmarło tam 483 pacjentów. 09:25 09:00 W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano drugi dzień z rzędu rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem. W piątek wieczorem poinformowano o 225 594 nowych infekcjach. Zmarło 2506 kolejnych osób. 08:37 Brazylia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tam 46 884 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 694 kolejne zgony - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. 08:22 W każdym z województw wolnych pozostaje przynajmniej po kilkaset łóżek dla pacjentów z COVID-19. W całej Polsce zachowana jest też wystarczająca liczba respiratorów - wynika z informacji zebranych przez PAP. 08:00 Czy godziny dla seniorów obowiązują w soboty? Oto, co warto wiedzieć:



Godziny dla seniorów. Czy obowiązują w sobotę? 07:30 Do 230 wzrosła we Włoszech liczba lekarzy zmarłych od początku pandemii na COVID-19. Bilans ten podała krajowa federacja Izb Lekarskich. 07:00 Jak długo będzie działać szczepionka przeciwko koronawirusowi? Prof. Horban spekuluje, że może to być "wiele lat".



Wirus SARS-CoV-2 jest dużo bardziej stabilny niż wirus grypy. Co to oznacza? 06:37 47 proc. Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciwko COVID-19 - wynika z najnowszego sondażu.

06:37 47 proc. Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciwko COVID-19 - wynika z najnowszego sondażu.

W piątek 4 grudnia poznaliśmy najnowsze informacje o szczepionce na koronawirusa. Szczepionka będzie refundowana przez państwo. Podano także listę punktów, które będą mogły dokonywać szczepień.

Szczepionka na koronawirusa – cena

Minister Adam Niedzielski podał kwoty, które przypisano do czterech wariantów szczepienia. Pieniądze będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podkreślono także, że pacjenci nie będą musieli płacić za podanie szczepionki.

Analiza Ministerstwa Zdrowia zakłada cztery warianty szczepień: 61,24 zł w wariancie podstawowym, szczepienie w punkcie z dowiezieniem pacjenta to koszt 68,15 zł, szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta - 95,7 zł, szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta, jeśli jest powyżej 5 pacjentów, np. w DPS - 73,19 zł

Szczepienie na koronawirusa – gdzie zrobić?

Szef resortu zdrowia przedstawił na konferencji także podmioty, które będą mogły przeprowadzać szczepienia. Wśród nich znalazły s, się: przychodnie (POZ, AOS), lekarze samodzielnie prowadzący praktykę, szpitale i szpitale rezerwowe.

