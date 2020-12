Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Jak wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, 1906 osób przebywa obecnie pod respiratorami. Dzień wcześniej pod respiratorami przebywało 1961 pacjentów z COVID-19. Do dyspozycji pacjentów z koronawirusem pozostaje wciąż 1213 sztuk tego sprzętu.

19 895 – to z kolei liczba zajętych łóżek. Oznacza to, że w szpitalach jest jeszcze 18 634 wolnych łóżek dla pacjentów zmagających się z koronawirusem. Łączny bilans ozdrowieńców to z kolei 687 910 osób. 250 594 osoby są objęte kwarantanną, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostają 13 334 osoby.

twitterCzytaj też:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 5 grudnia