Raport Ministerstwa Zdrowia z 5 grudnia. Ile osób zakaziło się koronawirusem?

Minionej doby koronawirusa wykryto u 12 430 osób, zmarły z kolei 502 osoby. Dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o 13 239 nowych przypadkach koronawirusa i 531 ofiarach śmiertelnych. Jak wynika z najnowszych danych, zachorowania dotyczą:

mazowieckie (1574)

śląskie (1283)

wielkopolskie (1195)

kujawsko-pomorskie (1091)

zachodniopomorskie (974)

pomorskie (969)

dolnośląskie (920)

łódzkie (897)

warmińsko-mazurskie (762)

lubelskie (728)

małopolskie (548)

opolskie (359)

lubuskie (339)

podlaskie (287)

podkarpackie (255)

świętokrzyskie (209)

40 zakażeń to z kolei dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Łączny bilans pandemii w naszym kraju to 1 054 273 zakażenia, z czego 12 430 osób zmarło, a 687 910 wyzdrowiało. Jak z kolei informował w piątek 4 grudnia szef resortu zdrowia, władze skupiają się na przygotowaniu do masowych szczepień w naszym kraju. Pierwsze szczepionki mają być dostępne w przyszłym roku.

