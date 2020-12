Nowy raport od Ministerstwa Zdrowia. Wiadomo, ile zajętych jest łóżek covidowych

Z raportu resortu zdrowia wynika, że obecnie dostępnych jest 38 358 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Korzystają z nich 19 393 osoby, co stanowi spadek w porównaniu z sobotą, kiedy to zajętych było 19 895 miejsc w szpitalach. Chorzy na COVID-19 mają do dyspozycji 3110 respiratorów, z których 1900 jest zajętych (w sobotę było to 1906).

Kwarantanną objęto 253 747 osób, a nadzorem epidemiologicznym 12 893. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 706 720 zakażonych.

Koronawirus w Polsce. Dane z soboty 5 grudnia

Przypomnijmy, w sobotę 5 grudnia ministerstwo poinformowało 12 430 nowych infekcjach, które dotyczyły osób z województw: mazowieckiego (1574), śląskiego (1283), wielkopolskiego (1195), kujawsko-pomorskiego (1091), zachodniopomorskiego (974), pomorskiego (969), dolnośląskiego (920), łódzkiego (897), warmińsko-mazurskiego (762), lubelskiego (728), małopolskiego (548), opolskiego (359), lubuskiego (339), podlaskiego (287), podkarpackiego (255), świętokrzyskiego (209).

Z powodu COVID-19 zmarło 104 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób. W sobotę zajętych było 19 895 łóżek covidowych, a 1906 pacjentów korzystało z respiratorów. Na kwarantannie przebywało 250 594 osoby, nadzorem epidemiologicznym objęto z kolei 13 334 osoby. Od początku pandemii mieliśmy 687 910 ozdrowieńców.

Czytaj też:

Szczepionki przeciw koronawirusowi będą miały skutki uboczne. Naukowcy: to dobrze