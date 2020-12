Już ponad 20 tys. zgonów na COVID-19 w Polsce. MZ podało najnowsze dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 6 grudnia o 9176 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (1170),

wielkopolskiego (1096),

śląskiego (908),

pomorskiego (874),

kujawsko-pomorskiego (718),

warmińsko-mazurskiego (692),

zachodniopomorskiego (674),

łódzkiego (561),

dolnośląskiego (476),

małopolskiego (380),

lubelskiego (353),

lubuskiego (325),

opolskiego (307),

podlaskiego (223),

świętokrzyskiego (187),

podkarpackiego (184).

Pozostałe 48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarły 42 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 186 osób. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce potwierdzono już 1 063 449 zakażeń oraz 20 089 zgonów wśród pacjentów z COVID-19.

Dane z niedzieli 6 grudnia. Ile jest zajętych łóżek?

Z raportu resortu zdrowia wynika, że obecnie dostępnych jest 38 358 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Korzystają z nich 19 393 osoby, co stanowi spadek w porównaniu z sobotą, kiedy to zajętych było 19 895 miejsc w szpitalach. Chorzy na COVID-19 mają do dyspozycji 3110 respiratorów, z których 1900 jest zajętych (w sobotę było to 1906).

Kwarantanną objęto 253 747 osób, a nadzorem epidemiologicznym 12 893. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 706 720 zakażonych.

