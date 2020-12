Anna Maria Żukowska: Szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe

Anna Maria Żukowska była jedną z osób, które gościły w programie „Śniadanie w Polsat News”. Tematem rozmowy były m.in. szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jak stwierdziła posłanka Lewicy, sama planuje zaszczepić się przeciwko patogenowi i uważa, że powinna powstać szeroka kampania promująca takie działania.

– Ze strony osób publicznych, ze strony artystów, sportowców. Powinni do tego również przekonywać odpowiedzialni politycy. W porównaniu z Niemcami, gdzie jest 70 proc. osób zaszczepionych co roku na grypę, w Polsce jest to tylko 4 proc. Obawiam się, że przy tej dobrowolności nie uda się stworzyć takiej ochrony, bariery, liczby ludzi wyszczepionych, żeby zatrzymać wirusa – dodała.

Anna Maria Żukowska: Szczepienia powinny być obowiązkowe

– Szczepienie przeciwko COVID-19 powinno być w zakresie szczepień obowiązkowych – uznała. Jak jednak wskazała posłanka, jest ona przeciwniczką dawania benefitów tym, którzy się zaszczepią.

Przypomnijmy, że o benefitach dla zaszczepionych wspominali podczas niedawnej konferencji prasowej przedstawiciele rządu. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski wynika, że jednym z takich benefitów może być odstąpienie od noszenia maseczki, jeśli dana osoba została zaszczepiona.

W poniedziałek rząd ma przedstawić projekt Narodowej Strategii Szczepień, w którym pokazane będą rozwiązania dotyczące dystrybucji, benefitów i organizacji procesu szczepienia obywateli naszego kraju.

Czytaj też:

Zaszczepieni nie będą musieli nosić maseczek? Nieoficjalne ustalenia