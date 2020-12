Michał Wiśniewski koncertuje przed szpitalem. „Dziękujemy. Po prostu”

Każdego roku o tej porze KS ROW Rybnik organizuje spotkania mikołajkowe dla dzieci. Ze względu na pandemię koronawirusa, tym razem trzeba było nieco zmienić formę imprezy. Zadbano jednak o to, by zrekompensować to najmłodszym dzięki nazwisku gwiazdy.

Z okazji tegorocznych mikołajek, Michał Wiśniewski dał minikoncert pod oknami rybnickiego szpitala. Zaśpiewał takie hity, jak „Powiedz”, „A wszystko to.”.. oraz „Zawsze z Tobą chciałbym być”. Muzykowi towarzyszyła Anna Świątczak, a za mikrofon złapał też satyryk z Kabaretu Rak, popularny Krzysztof Hanke. Wszyscy wystąpili za darmo.

Michał Wiśniewski: Jesteśmy z wami

Michał Wiśniewski podkreślał, że artyści pamiętają o fanach w potrzebie. – Jesteśmy z wami. Szybkiego powrotu do zdrowia – mówił podczas swojego występu. Krótki komunikat pojawił się też na oficjalnym profilu Klubu Sportowego ROW Rybnik. „Dziękujemy. Po prostu. I mimo kiepskich czasów życzymy Wam wszystkim radosnego Mikołaja i Barbórki” – możemy przeczytać na profilu organizacji na Facebooku.

