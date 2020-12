NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. narodowej strategii szczepień

10:37 Osoby wykluczone komunikacyjnie. Jak będą szczepione?



Dworczyk: Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły. 10:35 Maseczka obowiązkowa nadal po zaszczepieniu?



Dworczyk: Nie ma w tej chwili takich zapisów w dokumencie, które by mówiły o nienoszeniu maseczki. 10:34 Preferencje co do szczepionek różnych producentów?



Dworczyk: Nie mamy preferencji, są one tak samo skuteczne. Program miałby się rozpocząć w styczniu, ale zależy to od producentów. Jesteśmy gotowi na styczeń, jeżeli deklaracje producentów się spełnią.



Horban: Proszę nie liczyć na to, że będzie to szybko. Chodzi o liczbę dostępnych szczepionek oraz problemy logistyczne. 10:33 System zachęt:



Horban: Dla osób starszych zachętą powinna być ochrona przed chorobą, a może i śmiercią. Dla osób młodszych będzie to możliwość ochronienia swoich rodziców i dziadków, osób starszych. 10:32 System zachęt?



Niedzielski: Na tę chwilę przyjmujemy, że osoby, które przyjmą dwie dawki szczepionki będą:



- nie podlegały kwarantannie po kontakcie z osobami zakażonymi

- nie będą podlegały kwarantannie przy podróży do krajów wysokiego ryzyka

- nie będą uwzględniane w limitach w ramach obostrzeń



To pakiet minimum na tę chwilę. Jak zapoznamy się z charakterystykami szczepionek, to zdecydujemy o dodatkowych zachętach. 10:30 Czas na pytania od dziennikarzy. 10:29 Horban: Wiemy, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne. Nie są to rozwiązania wymyślone wczoraj. To naprawdę w tej chwili technologia znakomita, oparta o rozwijającą się wiedzę, jaką jest genetyka i szczepienia. Pozostaje mi zapewnić państwa, że te szczepionki są bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim chronią ludzi przed śmiercią. 10:28 Horban: Od wielu lat ludzie próbowali ochronić się przed chorobami zakaźnymi, czy to przez religię czy różnego rodzaju tabu.



Niezaszczepienie wielu ludzi byłoby czynem daleko nieroztropnym. Ważenie tego, że kogoś boli ręka do tego, że ktoś może umrzeć, no... nie jest to ważne.



Dane dotyczące zgonów są niepokojące. Mamy zdublowaną liczbę zgonów w stosunku do tego, co mamy zazwyczaj. Częściowo przez COVID-19, częściowo przez utrudniony dostęp do opieki medycznej. 10:26 Prof. Andrzej Horban: Tak słucham, słucham i wyjść z zadziwienia nie mogę. Że trzeba namawiać ludzi do czegoś, co ratuje ich życie. 10:25 Niedzielski: Kampania informacyjna rozmiarem będzie chyba największa w ostatniej dekadzie. Będziemy starać się trafiać do rozumu i do serca.



Kampania medialna zawierać będzie dwa elementy: jeden to próba kształtowania zmiany postaw. Drugi to przekonywanie całych grup do tego, by się zaszczepiły.



To duże wyzwanie analityczne, komunikacyjne. Program ma przekonać większość Polaków, by się zaszczepiła. Tylko wtedy, gdy większość społeczeństwa się zaszczepi, to program będzie skuteczny. 10:23 Maliszewski: Wyznaczyliśmy 4 grupy priorytetowe.



Na etapie 0 szczepić się będą pracownicy ochrony zdrowia.



Na kolejnym etapie pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby powyżej 60 roku życia oraz policja i służby mundurowe.



Dalej pracownicy personelu niemedycznego, ale narażeni na częsty kontakt i zakażenie: nauczyciele, pracownicy sektora krytycznego, pracownicy transportu publicznego, osoby poniżej 60 roku życia z chorobą współistniejącą.



Na ostatnim etapie zachęcać będziemy do powszechnego szczepienia. Pojawią się programy dla grup, które doświadczyły problemów i ograniczeń. 10:22 Prof. Marek Maliszewski: Epidemia zmieniła sposób naszego życia. Szczepionka może być punktem zwrotnym, który pozwoli na powrót do normalności. Warunkiem jest to, by jak największa część społeczeństwa się zaszczepiła. 10:21 Niedzielski: Liczymy na ciepłe przyjęcie strategii, ale też krytykę i pomoc w poprawieniu dokumentu oraz strategii. 10:20 Niedzielski: Stawiamy na dobrowolność, opartą na wiedzy i bezpieczeństwie. Stawiamy na powszechność w tej dobrowolności. Ta dobrowolność oparta jest na funkcji ozdrowieńca. Osoby zaszczepione będą z wielu obowiązków zwolnione. Pełen pakiet benefitów będzie przedstawiony, jak już zapoznamy się z charakterystykami produktów szczepiennych. 10:18 Niedzielski: Bezpieczeństwo to nie tylko kwestia wytworzenia, dopuszczenia do obrotu i monitorowania zaszczepionych. To także wybór kolejnych grup do szczepienia. To odpowiedź na pewne kalkulacje ryzyka, które dotyczą grup w pierwszej kolejności podlegających szczepieniom., Nie odstajemy tu od wytycznych WHO i strategii szczepienia innych krajów.



Zaczynamy od medyków, osób starszych i osób mundurowych, bo tam jest największe ryzyko bądź zakażenia się, bądź skutków COVID-19.



Bezpieczeństwo to też kwestia łańcucha dostaw. Jako państwo gwarantujemy bezpieczeństwo tego skomplikowanego łańcucha. Przechowanie tych materiałów wymaga ekstremalnych temperatur, co już państwo wiecie z doniesień medialnych. 10:15 Niedzielski: Bezpieczeństwo to także monitorowanie tego, co dzieje się z osobami zaszczepionymi. Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych. Umożliwimy tym osobom funkcjonowanie na zasadzie ozdrowieńca. To pomoże też w utworzeniu systemu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. 10:14 Niedzielski: Szczepionka sprawdzana będzie na dziesiątkach tysięcy osób, biorących udział w badaniach klinicznych. 10:12 Niedzielski: Bezpieczeństwo jest naszym absolutnym priorytetem. Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo, w bardzo różnych wymiarach. Przede wszystkim dotyczy to dopuszczenia leku do obrotu. Obowiązują tu standardowe, europejskie procedury, które odbywają się z naszym udziałem. W ciałach europejskich pracują Polacy i mamy informacje na bieżąco. 10:11 Niedzielski: Oprócz standardowych kampanii medialnych utworzymy specjalny serwis poświęcony szczepieniom, by każdy obywatel mógł przeczytać na czym to polega. Dodatkowo uruchomimy infolinię. 10:10 Niedzielski: Wiedza jest w tym procesie najważniejsza. Tylko ona daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się. Rolą państwa i autorytetów jest przekonywanie do szczepienia na podstawie rzeczowych argumentów uznanych za obiektywne. Stąd tyle miejsca w strategii poświęcamy procesowi edukacji. 10:09 Minister Zdrowia Adam Niedzielski: Przyświecały nam 3 ważne hasła przy pracach nad tym dokumentem.



To wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność. 10:08 Dworczyk: Jesteśmy umówieniu już z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. Z tymi wszystkimi podmiotami, które będą zaangażowane w program szczepień. Chciałbym jeszcze raz poprosić wszystkich o współpracę nad tym wielkim programem, Narodowym Programem Szczepień. Proszę, byśmy krytycznie, ale pozytywnie podeszli do tego dokumentu. 10:07 twitter.com 10:06 Dworczyk: Dobrze, byśmy przystąpili do tego projektu w duchu narodowej zgody. Ta sprawa nie ma barw politycznych, jest istotna dla nas wszystkich, dla Polski. Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje. 10:06 Dworczyk: Przez najbliższe 4 dni będziemy zbierać wszystkie informacje, żeby ten dokument dopracować i ulepszyć. 10:05 Dworczyk: Jak skonstruowana jest Strategia:



Po pierwsze, wprowadzenie i cel.



Drugi rozdział to skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek. To ważne także w kontekście fake newsów.



Po trzecie proces zakupów i finansowania.



Po czwarte dystrybucja i logistyka.



W piątym rozdziale piszemy o zaleceniach medycznych i punkach szczepień.



Dalej o kolejności szczepień.



7 rozdział to komunikacja publiczna. Musimy przeprowadzić dużą uczciwą akcje informacyjną i profrekwencyjną. Dzisiaj poniżej 50 proc. deklaruje chęć zaszczepienia. Musimy nad tym pracować.



8 rozdział to monitorowanie i przebieg programu.



10:02 Dworczyk: Pierwszy etap poszukiwania punktów szczepień zakończy się 11 grudnia. Tygodniowo możemy szczepić do 180 tys. osób. 10:01 Dworczyk: Szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. Cały proces musimy zorganizować tak, żeby był przyjazny dla obywatela. 10:01 Dworczyk: To szalenie duże wyzwanie pod względem logistyki, organizacji. 10:01 Michał Dworczyk, szef KPRM: Program szczepień ma na celu zaszczepienie populacji. To największe wyzwanie dla Polski w 2021 roku. 10:00 Z nieznacznym opóźnieniem rozpoczyna się konferencja ws. rządowego programu szczepień. 09:45

Już w poniedziałek 7 grudnia zapowiadano, iż kolejnego dnia minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawi opinii publicznej projekt narodowej strategii szczepień. Razem z nim w konferencji poświęconej temu zagadnieniu udział wezmą: główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban oraz szef KPRM w randze ministra, Michał Dworczyk. Jak mówił ten drugi, rząd przez najbliższe dni chce dyskutować "z bardzo szerokimi środowiskami" na temat szczepienia Polaków na koronawirusa.

Dworczyk: Jest dużo osób, które mają wątpliwości

– Jest dużo osób, które mają wątpliwości, to też trzeba zrozumieć, ponieważ to jest nowa szczepionka – mówił Michał Dworczyk na antenie Polsat News. Minister zapowiadał też niesprecyzowane "benefity" dla osób, które zdecydują się na szczepienie. – Nie jest to forma przymusu, tylko odpowiedzialności za pandemię i za społeczeństwo. Jeśli jest gwarancja tego, że osoba nie przenosi wirusa, to wtedy można taką osobę z pewnych ograniczeń zwolnić - mówił.

Szczepienia na koronawirusa. 15 grudnia lista miejsc

Z informacji przekazanych przez Michała Dworczyka w programie „Gość Wydarzeń” wynikało, że szczepienia będą realizowane w POZ, szpitalach oraz prywatnych przychodniach. Na 15 grudnia zaplanowano z kolei opublikowanie listy miejsc, w których będzie można zaszczepić się na koronawirusa.

