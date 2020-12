NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. narodowej strategii szczepień

Już w poniedziałek 7 grudnia zapowiadano, iż kolejnego dnia minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawi opinii publicznej projekt narodowej strategii szczepień. Razem z nim w konferencji poświęconej temu zagadnieniu udział wezmą: główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban oraz szef KPRM w randze ministra, Michał Dworczyk. Jak mówił ten drugi, rząd przez najbliższe dni chce dyskutować "z bardzo szerokimi środowiskami" na temat szczepienia Polaków na koronawirusa.

Dworczyk: Jest dużo osób, które mają wątpliwości

– Jest dużo osób, które mają wątpliwości, to też trzeba zrozumieć, ponieważ to jest nowa szczepionka – mówił Michał Dworczyk na antenie Polsat News. Minister zapowiadał też niesprecyzowane "benefity" dla osób, które zdecydują się na szczepienie. – Nie jest to forma przymusu, tylko odpowiedzialności za pandemię i za społeczeństwo. Jeśli jest gwarancja tego, że osoba nie przenosi wirusa, to wtedy można taką osobę z pewnych ograniczeń zwolnić - mówił.

Szczepienia na koronawirusa. 15 grudnia lista miejsc

Z informacji przekazanych przez Michała Dworczyka w programie „Gość Wydarzeń” wynikało, że szczepienia będą realizowane w POZ, szpitalach oraz prywatnych przychodniach. Na 15 grudnia zaplanowano z kolei opublikowanie listy miejsc, w których będzie można zaszczepić się na koronawirusa.

