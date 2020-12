System zachęt dla zaszczepionych. Niedzielski przedstawił szczegóły

Podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski zdradził, na jakie przywileje mogą liczyć osoby, które zostaną zaszczepione. Minister zdrowia podkreślił, że system zachęt jest na razie dość ogólny, ponieważ nie znamy szczegółowych charakterystyk produktów. – Charakterystyka szczepionki pokaże, jaką rzeczywiście mają one skuteczność. Na razie producenci mówią o ponad 90 proc. a więc jest to bardzo dużo. Dla porównania szczepienie przeciw grypie ma około 60 proc. skuteczności – tłumaczył.

Koronawirus w Polsce. Benefity dla zaszczepionych



Adam Niedzielski poinformował, że wstępnie rząd zakłada, że osoby, które będą zaszczepione:

nie będą podlegały kwarantannie w wyniku kontaktu z osobami zakażonymi

nie będą podlegały kwarantannie w wyniku podróży do państw ryzyka

nie będą uwzględniane w limitach, z którymi mamy do czynienia w ramach domowych przyjęć, czy spotkań

nadal będą musiały nosić maseczki



Prof. Andrzej Horban dodał, że największą zachętą do szczepień powinien być fakt, iż dzięki temu można się uchronić przed zachorowaniem na COVID-19. Główny doradca premiera podkreślił również, że osoba zaszczepiona nie będzie stwarzała zagrożenia dla swoich bliskich. - Szczepionki są bezpieczne, skuteczne, przede wszystkim są środkiem chroniącym ludzi przed śmiercią. Dla ludzi starszych, powyżej 60 roku życia wystarczającą zachętą powinno być to, że się człowiek ochroni przed chorobą, która powoduje hospitalizację, ciężki przebieg, a niekiedy zgon. W przypadku ludzi młodszych zachęta jest to, że taka osoba nie będzie transmitowała zakażenia na swoich rodziców i dziadków, co pozwoli cieszyć się życiem rodzinnym przez dłuższy czas - podkreślił.

