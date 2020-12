Uwaga! TVN: Jak wygląda walka o życie chorych w czerwonej strefie szpitala?

Oddział covidowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie powstał w ekspresowym tempie, w zaledwie kilka dni. – Pierwsi pacjenci przyjechali, jak schła farba i gips – wspomina dr n. med. Łukasz Grabarczyk.

Na oddziale znajduje się 28 łóżek i osiem respiratorów. Po ponad miesiącu jego funkcjonowania pacjentami zajmuje się na zmianę 30 osób. – Początki zawsze są trudne, zgłosiło się tylko pięciu ochotników, to było dwóch dyrektorów, dwóch dziekanów i jeden rezydent, i tak zaczęliśmy pracę – przywołuje Grabarczyk. I dodaje: – Mamy na oddziale ochotników, nie lekarzy chorób zakaźnych. To są kardiolodzy, anestezjolodzy, ja jestem neurochirurgiem. To są osoby, które pojawiły się tutaj, bo chciały pomóc.

Większość czynności personel wykonuje w specjalnych strojach ochronnych. – Skala ich zużycia jest olbrzymia, stroje są jednorazowe i idą już w tysiącach. Co do tlenu, to sami byliśmy zaskoczeni, że w ciągu tygodnia zużyliśmy tyle tlenu, co normalnie zużywaliśmy w dwa miesiące. Jest on bardzo potrzebny, ponieważ wszyscy pacjenci, którzy leżą na oddziale, wymagają tlenoterapii – dodaje doktor Grabarczyk.

Czerwona strefa w szpitalu. Co to oznacza?

Do tej czerwonej strefy, w której wirus jest wszechobecny, lekarze wchodzą na obchody i w razie nagłej potrzeby. Dyżurujące pielęgniarki spędzają w czerwonej strefie trzy godziny, później idą do strefy zielonej, także na trzy godziny, by znów założyć kombinezony i wrócić do chorych na SARS-Cov-2 pacjentów.