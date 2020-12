Były zapowiedzi, teraz jest projekt rządu. Będą ulgi dla ozdrowieńców, którzy oddają osocze

Rządzący w Polsce od kilku tygodni apelują, by osoby, które pokonały COVID-19, oddawały osocze. Terapia osoczem może być pomocna w leczeniu COVID-19, poprawia stan zdrowia osób zakażonych koronawirusem. Osocze można oddawać wielokrotnie, stąd też nie ustają prośby, by ozdrowieńcy zgłaszali się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Na konferencjach prasowych ze strony przedstawicieli władzy padały zapowiedzi pewnych udogodnień dla tych osób, które zdecydują się na oddanie osocza. Brakowało jednak konkretów, mianowicie – odpowiednich rozporządzeń czy ustaw, które gwarantowałyby takie ulgi.

Rząd chce udogodnień dla ozdrowieńców, którzy oddają osocze. Jest projekt

We wtorek 8 grudnia po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w jednej z tzw. ustaw covidowych wprowadzono „udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19”.

Te udogodnienia to ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym – wynika z zapowiedzi CIR. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano już sam projekt, ale nie udostępniono jego treści.

Czytaj też:

Czy leczenie osoczem i remdesivirem zasadne? Naukowcy wyjaśniają