Mniej zajętych łóżek i respiratorów. Jest nowy raport od MZ

Ze środowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie zajętych jest 19 459 łóżek covidowych z 38 230 dostępnych. W porównaniu z wtorkiem stanowi to spadek o 458 miejsc w szpitalach. Pacjenci walczący z COVID-19 korzystają obecnie z 1800 respiratorów z 3112 dostępnych (we wtorek było to 1835 zajętych sprzętów tego typu).

Na kwarantannie przebywa 254 786 osób, a nadzorem epidemiologicznym objęto 12 326 mieszkańców naszego kraju. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 768 241 osób.

Koronawirus w Polsce. Dane ze środy 9 grudnia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 9 grudnia o 12 168 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (1496),

śląskiego (1465),

wielkopolskiego (1213),

kujawsko-pomorskiego (1101),

pomorskiego (933),

zachodniopomorskiego (932),

łódzkiego (821),

dolnośląskiego (813),

lubelskiego (728),

warmińsko-mazurskiego (651),

małopolskiego (564),

podlaskiego (360),

lubuskiego (349),

podkarpackiego (253),

opolskiego (224),

świętokrzyskiego (178).

87 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 435 osób. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 1 088 346 zakażeń oraz 21 160 zgonów.

