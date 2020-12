Michał Dworczyk: W Polsce powstaną duże centra szczepień. To model niemiecki

Przypomnijmy, że rząd przygotowuje się do wprowadzenia w obieg szczepionki firmy Pfizer. O szczegóły dystrybucji i organizacji szczepień był pytany na antenie Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

– Po tym jak skończy się pierwszy nabór na punkty szczepień, podejmiemy decyzję, co do tworzenia dużych centrów szczepień. To jest model niemiecki – zapowiedział. – My w Polsce chcemy mieć model mieszany, czyli mniejsze punkty szczepień w każdej gminie i duże centra. Ale decyzja o tym, ile takich centrów ma powstać, będzie dopiero podjęta – dodał.

Jak przypomina Polsat News, wspomniany model niemiecki polega na utworzeniu kilkudziesięciu dużych centrów szczepień, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Szczepienia będą tam przebiegły od 9 do 19 każdego dnia.

Kiedy rozpoczną się szczepienia?

Michał Dworczyk wskazał także, że szczepienia na masową skalę rozpoczną się w styczniu. Nie podał jednak konkretnej daty. Wszystko zależy od formalności, czyli oficjalnego dopuszczenia szczepionki na terenie UE i dostarczenia zamówionego towaru – dodał.

– Deklaracje producenta są takie, że szczepionki dostaniemy na początku stycznia – wskazał. Chodzi o około 1 mln 100 tys. dawek szczepionki na COVID-19. Pierwsza partia szczepionek ma pozwolić na zaszczepienie około pół miliona osób.

