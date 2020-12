Prezydent Duda zorganizował debatę ekspertów. „O szczepionce na COVID-19. Poważnie”

– W ostatnim czasie wielu z państwa, ale także i dziennikarze zadają mi pytanie o dostępność szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce dla naszych pacjentów. Ale także o mój osobisty stosunek do tego szczepienia – mówi Andrzej Duda na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu.

Prezydent przyznał, że zaprosił w tej sprawie do Pałacu Prezydenckiego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, aby zapytać go, kiedy będzie możliwość zaszczepienia się. – Jak zapewnił mnie pan minister, jeszcze w tym miesiącu Europejska Agencja Medyczna powinna podjąć decyzję na temat dopuszczenia szczepionki firmy Pfizer na europejskim rynku medycznym. Zdaniem ministra, to oznacza, że kilka dni po decyzji ta szczepionka będzie dostępna w Polsce – mówił prezydent. – Będzie można zaszczepić naszych pierwszy rodaków – dodał prezydent.

Debata o szczepionce w Pałacu Prezydenckim

Prezydent poinformował też, że ze względu na wiele wątpliwości i pytań wokół szczepionki, zaprosił dziś do rozmowy ekspertów: prof. Andrzeja Horbana, prof. Krzysztofa Simona oraz prof. Jarosława Pinkasa.

– Po to właśnie, aby z ich pomocą odpowiedzieć na pytania: kto powinien być szczepiony, czy to szczepienie jest bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona i czy, którzy byli chorzy na koronawirusa powinni się jeszcze zaszczepić – wymieniał prezydent. – Krótko mówiąc wszystko to, czym troska się tak bardzo wielu z nas – dodał.

Prezydent zapowiedział, że jeszcze w piątek wieczorem cała rozmowa ekspertów będzie dostępna na jego kanałach.

