Ministerstwo Zdrowia: Mniej zajętych łóżek, około 25 tys. ozdrowieńców

W sobotę 12 grudnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze informacje na temat służby zdrowia w trakcie pandemii. Na 37 664 łóżek covidowych zajętych jest 18 778 (11 grudnia zajętych było 18 941).

Na 3124 respiratory zajęte było 1765 z urządzeń (w piątek, dzień wcześniej, zajętych było 1764 z nich). Z dnia na dzień spadła za to liczba dostępnych łóżek covidowych. 11 grudnia było ich 38 057, dzień później – 37 664. Wzrosła – o cztery – za to liczba dostępnych respiratorów (z 3120 do 3124).

Osoby w kwarantannie i ozdrowieńcy w Polsce – 12 grudnia

Jak co dzień, Ministerstwo Zdrowia podsumowało też aktualną sytuację związaną z kwarantanną, nadzorem epidemiologicznych oraz ozdrowieńcami.

Według stanu na sobotę kwarantanną objętych jest 208 280 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 12 807 osób.

Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują na to, że 12 grudnia już 840 541 osób można nazwać ozdrowieńcami (to oznacza, że pokonały COVID-19). To znaczący wzrost w porównaniu do dnia poprzedniego, bo 11 grudnia jako ozdrowiałe uznano 815 356 tys. osób.