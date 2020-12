Trzecia fala koronawirusa w Polsce? Adam Niedzielski mówi, co zdecyduje

Nowe obostrzenia zostaną wprowadzone w Niemczech na podstawie projektu rządowego, który został uzgodniony podczas spotkania Angeli Merkel z władzami krajowymi. Zgodnie z zapowiedzią kanclerz, od 16 grudnia do 10 stycznia otwarte mają być tylko te sklepy, które są niezbędne co codziennego życia, a także apteki i banki.

Zamknięte będą także szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Nie będą działały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Koronawirus na świecie. Jak wygląda sytuacja na Litwie?

W niedzielę 13 grudnia litewski rząd zdecydował, że od najbliższej środy do 31 stycznia w kraju mają być czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i sklepy z artykułami medycznymi. Do 3 stycznia ograniczona będzie możliwość wychodzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można będzie wyjechać tylko do pracy, na pogrzeb i w celach medycznych. Za wyjątkiem nagłych przypadków spotykać się można będzie tylko z osobami z jednego gospodarstwa domowego.

Wszystkie placówki edukacyjne będą pracować zdalnie. Jedynie przedszkola będą musiały przyjmować dzieci, jeśli ich rodzice nie mają możliwości pracy zdalnej.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce? Adam Niedzielski przestrzega

Doniesienia płynące od sąsiadów Polski skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych minister zdrowia. Adam Niedzielski przypomniał, jak ważne jest zachowanie dyscypliny i stosowanie się do obostrzeń w zbliżającym się okresie świątecznym i podczas ferii.

„Najpierw Niemcy, teraz Litwa wprowadzają twardy lockdown. Okres świąteczny i ferie również u nas zdecydują czy w lutym będziemy zmagali się z III falą" – napisał Adam Niedzielski na Twitterze.

