Michał Moskal: Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa

„Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego” – brzmi pełny wpis Michała Moskala.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do Polski trafi 60 milionów dawek szczepionki na koronawirusa od sześciu dostawców. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

Etapy szczepień

Polacy będą szczepieni przeciwko chorobie powodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2 w następującej kolejności:

Etap 0 – pracownicy ochrony zdrowia, nie tylko lekarze czy pielęgniarki, ale również np. salowe;

Etap 1 – pensjonariusze Domów Opieki Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, a także osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych) oraz przedstawiciele służ mundurowych i nauczyciele;

Etap 2 – osoby poniżej 60. roku życia, cierpiące na choroby przewlekłe oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa;

Etap 3 – najpierw przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na podstawie rozporządzeń, a następnie reszta populacji.

