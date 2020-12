Maciej Grubski nie żyje. Były senator zmarł na COVID-19

Maciej Grubski zmarł w czwartek 17 grudnia ok. 9:00 rano. Były senator przegrał walkę z koronawirusem. O jego śmierci poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski.

„Żegnaj Maćku - wydawało się, że jesteś silnym człowiekiem... wręcz niepokonanym. Niestety, dziś pokonał Cię koronawirus. Pozostaniesz w naszej pamięci. Śp. Maciej Grubski, Senator VII, VIII i IX kadencji” – napisał senator Kwiatkowski na Twitterze.

Maciej Grubski nie żyje. Przegrał ciężką walkę z koronawirusem

O swojej cięzkiej walce z koronawirusem Grubski pisał na Facebooku. „Kochani jak ktoś powie że covid to wymysł to proszę kopnąć go w dupę odemnie. Objawy to dramat, wrogowi nie należy tego życzyć. Najgorsze jest duszenie się” – pisał 2 grudnia.

Przez kolejne dwa tygodnie objawy nie ustepowały. W nocy z 7 na 8 grudnia nastapiło ich wzmożenie. „Teraz prawie 4, pierwszy atak duszności po przebudzeniu ok 1 jakoś poszło. Pobudka o 3.20 dramatyczna, nawet żona patrzyła na mnie jak na trupa nie wiedząc co robić. Niewiarygodne nie mogłem zmusić klatki piersiowej do ugięcia się choćby o 1 cm aby zaciągnąć powietrza” – opisywał swoją walkę Grubski. „Ten tydzień dramat. Człowiek nawet nie chce kłaść się spać bo przebudzenia są okropne” – dodawał.

9 grudnia były senator poinformował, że miał saturację tlenu 50 i tętno 130. Wtedy też jego żona wezwała pogotowie i trafił do szpitala.

Maciej Grubski był senatorem trzech kadencji

Maciej Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 w Łodzi. Na początku lat 90. wstąpił do Unii Demokratycznej, a następnie do Unii Wolności. Od 1994 roku przez cztery lata był radnym miasta Łodzi oraz ponownie - z Platformy Obywatelskiej - w latach 2006-2007. Do Senatu po raz pierwszy dostał się w 2007 roku. Nastepnie dwa razy uzyskał reelekcję.

W grudniu 2017 z Prokuratury Krajowej wystosowano wniosek o uchylenie immunitetu politykowi w związku z zamiarem przedstawienia mu czterech zarzutów, m.in. dotyczących przekroczenia uprawnień oraz podania nieprawdy w jego oświadczeniach majątkowych. Senator zrzekł się immunitetu, ale nie przyznał się do zarzuconych mu czynów.

W 2018 roku został zawieszony w prawach członka PO po udzieleniu wywiadu dla rosyjskiego portalu, w którym pozytywnie wypowiadał się na temat Władimira Putina. Wtedy sam złożył rezygnację z członkostwa w partii i klubie senatorskim PO. W kolejnych wyborach w 2019 roku nie wystartował.

