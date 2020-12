Rzecznik rządu o obostrzeniach i Sylwestrze: Policja będzie mogła wystawiać mandaty

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia.

Mandaty za wyjście z domu? Rzecznik rządu wyjaśnia

Rzecznik rządu pytany, czy zapowiedziane obostrzenia będą obowiązywać w ogłoszonej formie, przekazał, że „nie będzie zasadniczych zmian w rozporządzeniu” . – Są tylko doprecyzowania takich sytuacji, jak choćby egzaminy zawodowe, które odbywają się w styczniu. Ale obostrzenia, które przekazywaliśmy, co do zasady się nie zmieniają – dodał.

Piotr Müller dopytywany, czy policja będzie na podstawie rozporządzenia wystawiać mandaty osobom, które bez powodu ujętego w rozporządzeniu pojawią się w noc sylwestrową na ulicach, podkreślił, że „na podstawie takiego rozporządzenia będzie miała taką możliwość” . Wyraził nadzieję, że „nie będzie takiej konieczności, ponieważ wszyscy w poczuciu odpowiedzialności dostosujemy się do tych zasad" .

O to samo zapytano w poniedziałek Michała Dworczyka, który pojawił się na antenie RMF FM. – Będą podejmowane interwencje, jeśli przepisy wprowadzone w związku z pandemią będą łamane – przekazał szef KPRM. – Według mojej wiedzy dzisiaj stosowne rozporządzenie zostanie opublikowane w tej sprawie – dodał.

Piotr Müller: Podobne ograniczenia już obowiązywały

– Pamiętajmy o tym, że jest ustawa, która pozwala na wprowadzanie ograniczeń w stanie epidemii.(...) Podobne ograniczenia obowiązywały wiosną tego roku. Przez wiele dni można było wyjść z domu tylko w czterech określonych przypadkach. Wprowadzamy podobne ograniczenie na kilka godzin – mówił rzecznik rządu.

