Rzecznik MZ: Zwykły test nie pokaże, którą odmianę koronawirusa mamy

Wśród tematów, na jakie wypowiedział się rzecznik MZ znalazł się m.in. zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Przypomnijmy, że zakaz taki obowiązuje od północy 22 grudnia. Powodem jest nowa odmiana koronawirusa wykryta 14 grudnia na terenie Wysp.

– Zwykły test nie pokaże, którą odmianę koronawirusa mamy. Żeby określić, czy to nowy szczep, potrzebna jest szersza diagnostyka – zaznaczył na początku rozmowy Wojciech Andrusiewicz.

Dopytywany, dlaczego osoby przylatujące w ostatnich dniach z Wielkiej Brytanii nie były testowane pod tym kątem na lotniskach wskazał, że „to wywołałoby chaos”. – W Niemczech jest takie testowanie i pojawił się chaos, ludzie koczują na lotniskach – argumentował.

Wojciech Andrusiewicz: Do szczepień zgłosiło się 200 tys. medyków

Prowadzący program pytał również, ilu medyków zgłosiło się do tej pory do zaszczepienia. Jak wskazał rzecznik MZ, liczba ta oscyluje wokół 200 tys. Na uwagę dziennikarza, że to zaledwie 20 proc. z grupy, o jakiej mowa, odpowiedział, że „w Polsce jest taka praktyka, że ludzie zgłaszają się na ostatnią chwilę”. Zapisy trwają do 28 grudnia.

Niezaszczepieni medycy będą przyjmować pacjentów? – dopytywał prowadzący. – Szczepienia są dobrowolne, nie narzucamy żadnych ograniczeń – wskazał Andrusiewicz.

