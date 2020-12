Nowy wariant koronawirusa. Kilkaset osób po powrocie do Polski zgłosiło się na test

Jak podaje tvp.info, Wojciech Andrusiewicz przekazał, że do popołudnia w poniedziałek do sanepidu zgłosiło się około 700 osób, które wróciły z Wielkiej Brytanii, aby otrzymać zlecenie na test na obecność koronawirusa. Najwięcej zgłoszeń (100) odnotowano na Mazowszu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przekazał, że na testy może zgłosić się każda osoba powracająca z zagranicy do Polski, nie tylko z Wielkiej Brytanii, gdzie potwierdzono nowy wariant koronawirusa.

Zgłoszenia na test po powrocie do Polski. Komunikaty sanepidów

„Do Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego zgłaszają się osoby, które powróciły z zagranicy. Wg danych zebranych na 21.12. do godz. 20 do Inspekcji Sanitarnej zgłosiło się 37 osób w tym 33 wyraziły chęć bezpłatnego przetestowania się w kierunku COVID-19” – przekazała w komunikacie wysłanym do redakcji Wprost.pl Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie.

„Jak wynika z danych posiadanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi i informacji przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w województwie łódzkim, w dniu dzisiejszym (21 grudnia – red.) do stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie łódzkim łącznie zgłoszonych zostało 89 zapytań osób przyjeżdżających z zagranicy w sprawie możliwości wykonania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2” – poinformował Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy WSSE w Łodzi.

W komunikacie wysłanym do redakcji Wprost.pl dodano, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi „nie posiada danych z terenu województwa łódzkiego na temat takich zapytań osób przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii”.

Czytaj też:

Kardynał Krajewski zakażony koronawirusem. W piątek widział się z papieżem Franciszkiem