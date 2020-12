Wiadomo, kiedy w Polsce zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent. Morawiecki o szczegółach

– Już w pierwszym tygodniu przyszłego roku Europejska Agencja Leków najprawdopodobniej zatwierdzi drugą szczepionkę, firmy Moderna, którą też mamy zakupioną w wielkościach podobnych do szczepionki firmy Pfizer. Święta Bożego Narodzenia przed nami. W drugi dzień świąt przyjadą do Polski pierwsze szczepionki. Będziemy najpierw szczepili grupę „zero” – przekazał Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Premier dodał, że Polska kupiła nadmiarową ilość szczepionek, po to żeby dla nikogo ich nie zabrakło.

Koronawirus. Kiedy pierwsze szczepionki dotrą do Polski?

Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień poinformował, że pierwsze szczepionki trafią do Polski już w święta Bożego Narodzenia. – Wskazał, że 26 grudnia wieczorem przyjedzie do Polski 10 tys. szczepionek przeciw koronawirusowi, w jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych zostaną przepakowane i trafią do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano trafią do 73 szpitali. - Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozowali nam zaszczepić do końca stycznia około 750 tys. pacjentów" - wyliczał Dworczyk zaznaczając, że takie są deklaracje producenta - wyjaśnił. Pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony 27 grudnia w szpitalu MSWiA w Warszawie

Morawiecki: W 2021 roku musimy zwalczyć wirusa, żeby normalnie gospodarczo żyć

Morawiecki powiedział, że „wydaje się na ten moment, że większym problemem będzie to, żeby w krótkim czasie dość dużo osób zachęcić do szczepień, zwłaszcza w sytuacjach dawki poszczególnych szczepionek do nas dotrą”. Jak tłumaczył, w szpitalu MSWiA w Warszawie, gdzie zostaną zaszczepieni pierwsi pacjenci, można będzie podać szczepionkę około 100-120 osobom dziennie. – Gorąco zachęcamy wszystkich do tego, żeby ona stała się tym prawdziwym przełomem. Przełomem dla zdrowia publicznego, zdrowia indywidualnego wszystkich ludzi, ale także przełomem w życiu gospodarczym, bo jedno z drugim jest splecione. Im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności, tym łatwiej obronimy miejsca pracy, tak jak do tej pory z powodzeniem to czyniliśmy. W 2021 roku musimy zwalczyć wirusa po to, żeby normalnie gospodarczo żyć – stwierdził szef rządu.

