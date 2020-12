Polskie szpitale przygotowują się do szczepienia pierwszych chętnych, tzw. grupy zero

Według zapowiedzi, pierwsza partia szczepionki, 10 tysięcy dawek, trafi do Polski w sobotę 26 grudnia, a pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia. Łącznie szczepienia mają być prowadzone w 73 szpitalach węzłowych w całym kraju.

Warszawa



W Warszawie pierwsi medycy zostaną zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. „W niedzielę zostanie zaszczepionych w CSK MSWiA ponad 300 osób, którzy są pracownikami tej placówki. Potrwa to kilka godzin. Na pewno pięć osób otrzyma szczepionkę w warunkach reprezentacyjnych. Chcielibyśmy postawą pracowników CSK MSWiA zachęcić Polaków do tego, aby zaszczepić się przeciw COVID-19" – powiedziała PAP rzeczniczka szpitala Iwona Sołtys. Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka i lekarz z tego szpitala. Pozostałe trzy osoby są jeszcze ustalane. Wstępnie mają to być lekarka i ratownik medyczny. "Na pewno są to osoby, które są przy pacjentach” – przekazała rzeczniczka resortu.

W stolicy do szczepień jest gotowy również Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny. - W szpitalu jest bardzo duża chęć do zaszczepienia się. Właściwie wszyscy pracownicy zgłosili się jako kandydaci do szczepień z niezwykle prostej przyczyny, jaką jest fakt, że my od dziewięciu miesięcy leczymy pacjentów z COVID-19, wiemy dokładnie, jak wygląda ta choroba i wzbudza to w nas chęć zabezpieczenia się przed zachorowaniem - powiedział PAP zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie prof. Andrzej Horban. W woj. mazowieckim także szpitale w Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach są gotowe, aby zacząć szczepienia po otrzymaniu preparatu.

Kraków

W Krakowie Szpital Uniwersytecki planuje sukcesywnie uruchamiać punkty szczepień na swoim terenie, w zależności od zapotrzebowania. Lecznica przyjęła zgłoszenia na szczepienia dla ponad 8 tys. osób – zarówno pracowników szpitala, jak i osób spoza niego, np. z przychodni i aptek. Wśród samego zaś personelu szpitalnego chce się zaszczepić ponad 50 proc. pracowników – czyli prawie 3 tys. osób. Najpierw placówka rozważa szczepienie zainteresowanych w 10-osobowych grupach z różnych działających na jej terenie klinik. „Pamiętajmy o racjonalności i o pacjentach – nie możemy w jednym czasie zaszczepić całej jednej kliniki i narażać ją na brak personelu” – powiedział PAP dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Jak zapowiedział, najpierw zostanie zaszczepiony personel z oddziału covidowego, potem z innych oddziałów i klinik oraz wszyscy ci, którzy zgłosili się do szpitala na szczepienie.

Wrocław

Z kolei we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (największym szpitalu na Dolnym Śląsku) rozpoczęcie szczepień planowane jest również na niedzielę. Trwa przygotowywanie infrastruktury – gabinetu szczepień oraz miejsca, w którym osoby szczepione będą przechodzić kwalifikację lekarską. - Do tej pory na szczepienia zapisało się 2,5 tys. osób, 65 proc. personelu naszego szpitala. Jako pierwsi zaszczepią się dyrektor szpital Piotr Pobrotym oraz rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski - powiedziała PAP rzeczniczka szpitala Monika Kowalska. We Wrocławiu pierwsze szczepionki trafią również do Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego przy ul. Koszarowej - to największy szpital zakaźny w regionie.

Lubelskie

W Lubelskiem – według nieoficjalnych informacji - szczepienia rozpocznie sześć szpitali: w Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Puławach oraz dwa szpitale w Lublinie, w tym Szpital Kliniczny nr 1 i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Gotowy do szczepień jest szpital w Chełmie, do którego ma być dostarczone 75 dawek szczepionki. "Jeśli dotrą do nas w niedzielę w godzinach okołopołudniowych, to zaczniemy szczepienia już w niedzielę" - powiedziała PAP dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Kamila Ćwik. Według planów w niedzielę zaszczepionych ma tam być 15 osób, a w kolejne dwa dni po 30 osób.

Do środy chętnych do zaszczepienia w tym szpitalu zgłosiło się w sumie ponad 1,1 tys. osób, w tym ok. 400 osób to pracownicy chełmskiego szpitala (ponad 30 proc. całej załogi), a ponad 700 to pracownicy 115 innych placówek. Jak dodała Ćwik, zgłoszenia wciąż napływają, wielu pracowników chełmskiego szpitala zgłosiło się do szczepień w innych placówkach, w których też pracują; jest też wiele osób, które z powodu kwarantanny czy choroby nie mogą się zaszczepić w tym pierwszym terminie.

Wielkopolska

W Wielkopolsce akcja szczepienia personelu medycznego w niedzielę rozpocznie się w szpitalach w Lesznie, Koninie, Pile, Kaliszu i dwóch placówkach w Poznaniu: Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) oraz w szpitalu miejskim im. Józefa Strusia. Rzecznik prasowy UMP prof. dr hab. Maciej Wilczak przekazał PAP, że uczelnia jest gotowa do zaszczepienia w niedzielę o godz. 12 pierwszych 60 pracowników medycznych. Podkreślił, że deklaracje chęci przyjęcia szczepionki będą zbierane do poniedziałku.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Poznania Joanna Żabierek poinformowała PAP, że w szpitalu miejskim im. J. Strusia do zaszczepienia zapisało się 1,8 tys. osób, w tym 800 to pracownicy łącznie 60 podmiotów zewnętrznych. Wskazała, że szpital obecnie weryfikuje zgłoszenia osób chętnych do zaszczepienia. Pierwsza partia 75 sztuk szczepionki ma dotrzeć do placówki w niedzielę. "Realizacja szczepień podzielona została na kilka dni i rozpocznie się 28 grudnia. Pierwszego dnia zaszczepionych ma zostać od 20 do 30 osób" – podała Żabierek.

Pomorskie

W woj. pomorskim szczepienia będą prowadzone w czterech placówkach. Pełną gotowość deklaruje Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Sczepienia mają się tam rozpocząć już w niedzielę 27 grudnia. - Jeśli szczepionki dotrą do nas w niedzielę o rozsądnej porze, np. koło południa, to będziemy w stanie zaszczepić pierwszych pracowników Szpitali Pomorskich już tego dnia. Jesteśmy, gotowi. Mamy przygotowane gabinety zabiegowe oraz pokoje lekarskie, gdzie będą się odbywać kwalifikacje do szczepień – powiedziała PAP rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie Małgorzata Pisarewicz. Przygotowany do szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 jest też 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku. Tam szczepienia rozpoczną się w poniedziałek.

Na niedzielę zaplanowane są także pierwsze szczepienia w szczecińskim szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej. - Kompletujemy listę osób, które będą zaszczepione. Wiemy, że ta pierwsza partia szczepionek nie będzie zbyt duża, będzie ona dystrybuowana centralnie. Mają dotrzeć 26 lub 27 (grudnia) rano – powiedział wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych woj. zachodniopomorskiego prof. Miłosz Parczewski.

Warmia i Mazury

Na Warmii i Mazurach szczepić będą cztery szpitale węzłowe: w Ostródzie, miejski i wojewódzki w Elblągu oraz wojewódzki dziecięcy w Olsztynie. Jak poinformował PAP prezes zarządu szpitala w Ostródzie Jacek Dudzin, do placówki szczepionki przeciw COVID-19 mają być dostarczone w niedzielę między godziną 12.00 a 13.00. Będzie chwila na przygotowanie i rozpoczynamy szczepienie personelu. Zaszczepimy 190 osób czyli ok. 70-80 proc. personelu - dodał. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie będzie jedynym w tym mieście, który w niedzielę rozpocznie szczepienia pracowników przeciw COVID-19. Tego dnia planowane jest zaszczepienie 100 osób.

Podlaskie

W Podlaskiem, jeszcze w grudniu szczepienia mają prowadzić cztery szpitale: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, szpital MSWiA w Białymstoku oraz szpitale wojewódzkie w Łomży i Suwałkach. 225 dawek szczepionki ma dostać w ramach pilotażu Uniwersytecki Szpital Kliniczny - poinformowała PAP rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk. Jak podała, do szczepień zgłosiło się 1,6 tys. pracowników tego największego i najbardziej specjalistycznego szpitala w województwie podlaskim. Rzeczniczka dodała, że to kiedy będzie wykonana pierwsza szczepionka zależy od tego, kiedy trafią one do szpitala. W szpitalu wojewódzkim w Łomży pierwsze szczepienia mają się odbyć 27 grudnia. "Jesteśmy w trakcie ustaleń (...) Godziny szczepienia w tym dniu będą uzależnione od godziny dostarczenia szczepionek do szpitala. Pierwszego dnia będzie to mniejsza ilość osób, w granicach 20" - poinformowała PAP koordynator szczepień w łomżyńskim szpitalu Jolanta Gryc. Szczepieni będą pracownicy szpitala według listy, która powstała w pierwszym terminie - do 20 grudnia.

Podkarpacie

Na Podkarpaciu do udziału w programie szczepień zgłosiły się w sumie 344 podmioty, które dysponują ponad 500 zespołami szczepień. W tej liczbie jest też 29 szpitali węzłowych, gdzie szczepieni będą pracownicy służby zdrowia. Jednak pierwsze szczepienia odbywać się będą tylko w 5 szpitalach węzłowych: w Rzeszowie, Sanoku, Przemyślu, Dębicy i Łańcucie. Wszystkie placówki są przygotowane do szczepień, które odbywać się będą w gabinetach zabiegowych. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, pierwszy pacjent na Podkarpaciu zostanie zaszczepiony w niedzielę, prawdopodobnie w szpitalu MSWiA w Rzeszowie.

Śląskie

W woj. śląskim pierwsze szczepienia kadry medycznej będą odbywały się w czterech placówkach: w szpitalu MSWiA w Katowicach, szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej, szpitalu wojewódzkim w Częstochowie oraz w szpitalu rejonowym w Raciborzu. Jak przekazała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, wszystkie te placówki są już zorganizowane pod kątem szczepień.W niedzielę w każdym z czterech szpitali w regionie zaszczepionych zostanie po kilkanaście pierwszych osób; działania te będą rozwijane w kolejnych dniach.

Świętokrzyskie

W woj. świętokrzyskim szczepienie personelu przeciwko COVID-19 będą prowadzone w dwóch szpitalach: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (szpital węzłowy) oraz Szpitalu Powiatowym w Starachowicach. Anna Mazur-Kałuża, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poinformowała, że z personelu zatrudnionego w placówce chęć zaszczepienia wyraziło około 1100 osób. "To stanowi około 50 proc. naszych pracowników. Oprócz tego zgłaszało się do nas wiele indywidualnych praktyk lekarskich, przychodni i aptek. Szacujemy, że z zewnętrznych podmiotów będziemy mieli do zaszczepienia około tysiąca osób" – powiedziała.

Łódzkie

W woj. łódzkim - jak wynika z danych przekazanych przez lokalny oddział NFZ - wszystkie tzw. szpitale węzłowe, których w regionie jest 9, są gotowe do pracy podczas pierwszego etapu masowych szczepień przeciw COVID-19. "W województwie łódzkim trwa zbieranie danych pracowników służby zdrowia, którzy w pierwszej kolejności dostaną szczepionkę" - powiedziała PAP Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. W Łódzkiem szpitale węzłowe to m.in. szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi i szpitale w Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Radomsku.

Dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Zgierzu Agnieszka Jóźwik poinformowała, że szpital ten ma otrzymać w niedzielę 75 dawek szczepionki. "Nasz personel będzie wyszczepiony jeszcze tego samego dnia. W pierwszej kolejności będą to pracownicy oddziału obserwacyjno-zakaźnego, intensywnej terapii zakaźnej i zakaźnego SOR-u" - dodała. Przygotowanie do rozpoczęcia szczepień potwierdziła rzeczniczka szpitala im. Biegańskiego w Łodzi Ewa Papiernik. "Na szczepienia zapisała sie znaczna część załogi szpitala. W pogotowiu mamy całą niezbędna infrastrukturę. Jeśli szczepionki dotrą do nas zgodnie z planem, to pierwsze szczepienia będą możliwe już w niedzielę" - zaznaczyła.

autorzy: Natalia Kamińska, Sonia Otfinowska, Daria Kania, Ilona Pecka, Piotr Doczekalski, Renata Chrzanowska, Szymon Kiepel, Anna Machińska, Agnieszka Libudzka, Elżbieta Bielecka, Izabela Próchnicka, Wojciech Huk, Mateusz Babak, Wiktor Dziarmaga, Beata Kołodziej, Hubert Bekrycht, Agnieszka Grzelak-Michałowska

