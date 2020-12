Wiemy, kim będzie pierwsza zaszczepiona na COVID-19. Szczepić będzie dyrektor szpitala na Stadionie

W niedzielę rano do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie trafi 75 fiolek szczepionek, dzięki którym będzie można zaszczepić 375 osób, ponieważ z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób.

Dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy, który jest filią CSK MSWiA, powiedział w sobotę PAP, że jako pierwsza zostanie zaszczepiona Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska. "Następnie zostanie zaszczepiony nasz dyrektor, pan profesor Waldemar Wierzba, a później ja, jako dyrektor medyczny szpitala zostanę zaszczepiony przez naczelną pielęgniarkę" - wyjawił dr Artur Zaczyński.

Dodał, że wśród pierwszych zaszczepionych będzie też jedna z diagnostów laboratoryjnych, która uczestniczyła m.in. w akcji w Dover oraz jeden z ratowników medycznych.

Według dr Zaczyńskiego, zaszczepienie personelu szpitala, który zgodził się na szczepionkę, powinno zająć pięć dni. "Oprócz pracowników szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie szczepionki trafią do Szpitala Narodowego oraz do naszych filii przy ul. Sandomierskiej w Warszawie oraz filii w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach" - wyliczył.

Morawiecki: Transport szczepionek odbywa się zgodnie z planem

O tym, że transport szczepionek odbywa się zgodnie z planem, informował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych są już szczepionki przeciwko COVID-19. "Pierwsza partia 10 tys. szczepionek będzie w najbliższym czasie dystrybuowana do 72 szpitali węzłowych" - napisał na Twitterze minister zdrowia.

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia.

1,5 mln dawek szczepionki trafi do Polski do końca stycznia

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

autor: Bartłomiej Figaj

