Kolejna dostawa szczepionek już w poniedziałek? Morawiecki o „dużej szansie”

Szef rządu podczas niedzielnej konferencji prasowej został zapytany kiedy dokładnie dotrze do Polski kolejna dostawa szczepionki przeciw koronawirusowi. Wcześniej Morawiecki oświadczył, że do końca roku trafi do Polski kolejne 300 tys. dawek.

– Do końca roku zostało już tylko kilka dni i sądzę, że jest duża szansa, że znaczna część z tego transportu dotrze już jutro. Ale czy to będzie zakończenie dostawy w środę czy w czwartek, dzisiaj tego na 100 proc. nie mogę powiedzieć – oświadczył Morawiecki. Jak podkreślił, najważniejsze, że w „poniedziałek, wtorek, najpóźniej do środy, prawdopodobnie cały ten transport 300 tys. dotrze” .

Morawiecki o szczepionkach: Dbamy o dostawy

Premier zapewnił, że strona polska jest w bezpośrednim kontakcie z firmą, która dostarcza szczepionki. – Wiemy, że ten proces na razie przebiega bez zakłóceń, jednak pamiętajmy też, że ta szczepionka jest dzisiaj towarem bardzo deficytowym i na całym świecie pożądanym – zaznaczył. – Musimy dbać o nasze dostawy i dbamy o nie. Jak widzicie państwo, szczepienia w Polsce odbyły się w tym samym czasie jak w wielu innych krajach UE – zwrócił uwagę Morawiecki.

W sobotę dotarła do Polski pierwsza transza 10 tys. sztuk szczepionek na Covid-19; w niedzielę w 72 szpitalach węzłowych rozpoczęły się szczepienia. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Według wcześniejszych zapowiedzi, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. (PAP)

Autorzy: Rafał Białkowski, Magdalena Gronek

Czytaj też:

Co politycy mówią o szczepionkach? Sceptyczna tylko Konfederacja