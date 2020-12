Burza i niewygodne pytania. Leszek Miller już zaszczepiony, ale czy poza kolejnością? Resort nie komentuje

Leszek Miller, były premier, obecnie europoseł, pochwalił się na Twitterze, że już zaszczepił się przeciwko COVID-19. Polityk opublikował potwierdzenie otrzymania pierwszej szczepionki i napisał:

To najlepszy sposób, aby rozstrzygnąć wątpliwość: „szczepić się czy nie szczepić”.

Jednak zamiast pochwał, to na byłego premiera posypała się fala krytyki. Dlaczego? Dziennikarze i internauci zaczęli dopytywać, jak to się stało, że Miller 30 grudnia przystąpił do szczepień, skoro nie jest medykiem (aktualnie ta grupa przechodzi szczepienia przeciwko COVID-19, to tzw. etap „0”).

Zgodnie z planami rządu, obecnie trwa etap „zero” i obejmuje szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia, dopiero później, w etapie „pierwszym” odbędą się szczepienia osób powyżej 60. roku życia (i w tych widełkach mieści się Leszek Miller).

Ministerstwo Zdrowia nie komentuje szczepienia Millera

Portal polsatnews.pl w związku z wątpliwościami wokół sprawy próbował skontaktować się z Leszkiem Millerem, jednak bezskutecznie. Portal poprosił też o komentarz Ministerstwo Zdrowia. Resort jednak odmówił wypowiedzi na ten temat.

Mariusz Piekarski z RMF FM dopytywał natomiast na Twitterze: