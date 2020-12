Jak dziś zachowa się policja? Waszczykowski kpi: Do domu wejdą sprawdzić, czy oglądam „Sylwester Marzeń” w TVP?

Sylwestrowe obostrzenia, czyli zakaz przemieszczania się między 19:00 a 6:00 w Nowy Rok, to pole do wielu interpretacji. Czy policja będzie wypisywać mandaty? Za co dokładnie spotka nas kara? „Do domu wejdą sprawdzić czy oglądam >>Sylwester Marzeń<< w TVP?” – zakpił na Twitterze polityk PiS Witold Waszczykowski.