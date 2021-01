Ekspert o najnowszych wynikach testów na koronawirusa. „Jest jakieś światełko w tunelu”

Jak podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia, zakażenie koronawirusem stwierdzono u dalszych 6 tys. 945 osób, przy czym najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu – 1 tys. 46 i w woj. wielkopolskim – 915. Zmarły 102 osoby.

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar w rozmowie z PAP zaznaczył, że choć wykazany przez resort zdrowia w sobotę spadek jest duży (w piątek było ponad 11 tys. zachorowań i 400 zgonów), to należy brać pod uwagę poślizg w raportowaniu zgonów i zakażeń. „To zjawisko stałe, że w weekend dane są lepsze, a poniedziałek zachorowań i zgonów jest znacznie więcej” – powiedział.

Zaznaczył, „że jest jakieś światełko w tunelu, bo odsetek wyników dodatnich wśród wszystkich wykonanych testów zmniejsza się” .

Obecnie widzimy efekty Wigilii

Ekspert wskazał, że w opublikowanych w sobotę danych nie widać jeszcze efektów restrykcji wprowadzonych przez rząd od 28 grudnia 2020 roku. „Średni okres wylęgania COVID-19 wynosi ok. tygodnia, więc to, co widzimy obecnie w raportach, obrazuje efekty kontaktów międzyludzkich sprzed tygodnia, czyli z okresu Wigilii i świąt Bożego Narodzenia” – powiedział. Dodał, że wówczas ludzie przemieszczali się mniej niż np. w okresie przedświątecznych zakupów.

Według Kuchara w poniedziałek i wtorek spodziewać się należy istotnego wzrostu liczby zachorowań, co będzie efektem uruchomienia laboratoriów i zwiększenia liczby przeprowadzanych testów.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce od marca ubiegłego roku, kiedy wykryto pierwszy przypadek, u 1 mln 312 tys. 780 osób, z których 29 tys. 58 zmarło.

autor: Ewa Wesołowska

