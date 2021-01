Niedzielski o decyzji ws. szczepienia rodziców wcześniaków. „Priorytet z potrzeby, a nie znajomości”

Rodzice wcześniaków zostali oficjalnie włączeni do grupy „0” szczepień przeciwko COVID-19. Walczyła o to Koalicja dla Wcześniaka, a sprawę nagłaśniał „Wprost”. Pismo dotyczące decyzji udostępnił na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, w komentarzu odnosząc się do sprawy szczepień poza kolejnością.

Decyzją Ministra Zdrowia rodzice wcześniaków, przebywających na oddziałach w szpitalu, będą mogli być oficjalnie zaszczepieni już w najbliższych dniach szczepionką przeciw koronawirusowi: wraz z grupą „zero”, obejmującą medyków. Apelowała o to Koalicja dla Wcześniaka, „Wprost” był jednym z tytułów, który nagłośnił całą sprawę. Czytaj też:

Jest decyzja w sprawie szczepienia rodziców wcześniaków! Apelowaliśmy o to we „Wprost” Niedzielski: Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka Sprawę skomentował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. „ Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby a nie znajomosci lub statusu publicznego ” – czytamy we wpisie. twitter W ten sposób minister zdrowia nawiazał do kontrowersji, jakie wywołały szczepienia poza kolejnością, jakie miały miejsce w Centrum Medycznym WUM. Jak może być zaszczepiony rodzic wcześniaka Według pisma podpisanego przez wiceminister zdrowia Annę Goławską do prof. Katarzyny Borszewskiej-Kornackiej, prezes Koalicji dla Wcześniaka, rodzice wcześniaków będą mogli być zaszczepieni w szpitalu, w którym dziecko leży na Oddziale Intensywnej Terapii lub na Oddziale Patologii Noworodka. Mogą być też zaszczepieni w innym podmiocie. Konieczne jest jednak wystawienie e-skierowania. Szczepienie nie jest dla rodziców obowiązkowe. Czytaj też:

Minister zdrowia o Edycie Górniak: To nie jest postać z mojej bajki