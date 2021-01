Kiedy decyzja o powrocie dzieci do szkół? „Nie mam prostej odpowiedzi”

Do 18 stycznia trwają ferie zimowe, które w tym roku w całym kraju odbywają się w jednym terminie. Czy dzieci wrócą do szkół zaraz po feriach? – Nie mam prostej odpowiedzi. Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzeniem. Musimy zobaczyć, jakie będą efekty świąt i Sylwestra – mówił minister zdrowia.

Dodał, że jeżeli liczba nowych przypadków COVID-19 będzie oscylować wokół 10 tys. dziennie, to „pewnie dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół”. – Ale musimy kilka dni, pewnie nawet tydzień popatrzeć, jak będą się liczby nowych zakażeń kształtowały – mówił minister zdrowia. Dopytywany, potwierdził, że mniej więcej za tydzień zapadnie decyzja o ewentualnym powrocie najmłodszych dzieci do szkół.

Szczepienia przeciw COVID-19

Minister mówił także o tempie szczepień w Polsce, które jest około 4-krotnie niższe w porównaniu do Niemiec. – Od 27 grudnia mieliśmy trzy dni z poziomem powyżej 10 tys. szczepień dziennie. Jednego dnia udało się osiągnąć 20 tysięcy, co pokazuje, że potencjał cały czas jest niewykorzystany. Ja przede wszystkim biorę pod uwagę fakt, że w pierwszej grupie szczepimy przede wszystkim medyków – mówił Adam Niedzielski. Dodał, że nie powinno się dyskutować o okresie świątecznym, który „jest kompletnie niereprezentatywny” między innymi dlatego, że personel szpitali był na urlopach.

Czytaj też:

Wiceminister zawiadomi prokuraturę ws. szczepień na WUM. „Elity celebryckie szorują po dnie”