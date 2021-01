Niedzielski ogłosił zmiany. Te osoby będą szczepione w pierwszej kolejności

Adam Niedzielski poinformował w niedzielę, że rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień przeciw COVID-19 na etapie zero, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swe dzieci w szpitalach. Apelowała o to w ostatnim czasie Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. „Bardzo się cieszymy i dziękujemy za włączenie rodziców hospitalizowanych wcześniaków do grupy zero, to oznacza koniec separacji! Dziękujemy z całego serca” – napisali w niedzielnym wpisie na Twitterze przedstawiciele fundacji.

Bojemska: To bardzo dobra decyzja

Zadowolenie z decyzji MZ wyraziła także przewodnicząca działającej przy MRiPS Rady Rodziny Dorota Bojemska. – To jest bardzo dobra decyzja i bardzo nas cieszy. Jako ministerstwo rodziny apelowaliśmy już wcześniej o to, żeby dołożyć wszelkich starań na poziomie każdego szpitala, gdzie są oddziały intensywnej terapii noworodka, by rodzice mogli być przy swoich dzieciach – powiedziała Bojemska.

Podkreśliła, że „włączenie rodziców do szczepień w grupie zero jest pokazaniem dobrej woli i troski o tych, którzy są najsłabsi” . Wskazała, że dzieci wcześnie urodzone stanowią grupę dużego ryzyka zakażenia. – Lęk lekarzy przed tym, żeby rodzice nie zarazili swoich dzieci i nie zarazili personelu na pewno będzie zmniejszony poprzez zastosowanie szczepionek – dodała.

Zdaniem Bojemskiej rodzice wcześniaków nie mogą być traktowani jak osoby odwiedzjące dziecko, tylko jak członkowie zespołu terapeutycznego. – Rodzic przy łóżku dziecka jest nie tylko osobą, która pomaga w zakresie samej opieki nad dzieckiem, ale jest przede wszystkim osobą, która pomaga w procesie leczenia od strony psychologicznej. To jest dla dziecka ważne, by osoba bliska mogła być przy nim – podkreśliła.

Rodzice chorych dzieci też będą szczepieni w grupie „O”?

Szefowa Rady Rodziny odniosła się także do próśb o włączenie do grupy najszybciej szczepionych, także rodziców chorych dzieci przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Taki apel do ministra zdrowia wystosowała m.in. posłanka Hanna Gill-Piątek związana z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni.

– Wydaje się, że rzeczywiście możliwość włączenia rodziców dzieci przebywających na intensywnej terapii, a także dzieci onkologicznych byłaby bardzo dobrym i potrzebnym gestem. Każdy, kto był rodzicem takiego dziecka doskonale wie, że ta obecność i jednocześnie wykluczenie ryzyka zakażenia jest rzeczą pilną i ważną – wskazała Bojemska. – Warto takie apele zgłaszać. Ministerstwo Zdrowia pokazało tutaj dobrą praktykę – podkreśliła. (PAP)

